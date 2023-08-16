تدريب جوالة لأعضاء مكتب «قادرون باختلاف» بسيدي سالم ضمن فعاليات مبادرة "صيف شبابنا" بكفر الشيخ

واصل مركز تنمية الإبداع والفنون بمركز شباب سيدي سالم، بمحافظة كفر الشيخ، تدريب الجوالة لأعضاء مكتب قادرون باختلاف لتدريب ذوى الهمم على الأنشطة الكشفية،ممارسة التقاليد الكشفيه،التدريب على مهارات انواع النيران من خلال الإدارة المركزية لشئون الوزير «مكتب ذوى القدرات والهمم»، ضمن فعاليات مبادره" صيف شبابنا" وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

Advertisements

يذكر ان الأنشطة الكشفية لتدريب ذوي الهمم بمركز تنمية الإبداع والفنون بمركز شباب سيدي سالم تُقدم بإشراف الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، واشراف تنفيذي مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة الدكتور مصطفى الحلو، منسق مكتب «قادرون باختلاف» بالمديرية ومنتصر عبد الفتاح مسؤول النشاط الكشفى بالمركز

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.