الأربعاء 16 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

تدريب جوالة لأعضاء مكتب «قادرون باختلاف» بسيدي سالم ضمن فعاليات مبادرة "صيف شبابنا" بكفر الشيخ

الأنشطة الكشفية لذوي
الأنشطة الكشفية لذوي الهمم بكفر الشيخ، فيتو

واصل مركز تنمية الإبداع والفنون بمركز شباب سيدي سالم، بمحافظة كفر الشيخ، تدريب الجوالة لأعضاء مكتب قادرون باختلاف لتدريب ذوى الهمم على الأنشطة الكشفية،ممارسة التقاليد الكشفيه،التدريب على مهارات انواع النيران من خلال الإدارة المركزية لشئون الوزير «مكتب ذوى القدرات والهمم»، ضمن فعاليات مبادره" صيف شبابنا" وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

Advertisements

 

يذكر ان الأنشطة الكشفية لتدريب ذوي الهمم بمركز تنمية الإبداع والفنون بمركز شباب سيدي سالم تُقدم بإشراف الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، واشراف تنفيذي مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة الدكتور مصطفى الحلو، منسق مكتب «قادرون باختلاف» بالمديرية ومنتصر عبد الفتاح مسؤول النشاط الكشفى بالمركز

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ مكتب قادرون باختلاف

الأكثر قراءة

حقيقة تأجيل بداية العام الدراسي الجديد في المدارس

مفاجأة قوية، 6 أندية مصرية ممنوعة من القيد بفرمان الفيفا

لغز طائرة زامبيا.. مصر تنفي رسميا هبوطها في القاهرة.. وتعاون مع السلطات الزامبية لكشف ملابسات الواقعة

بعد ظهور متحور جديد لفيروس كورونا، طرح لقاح جديد في سبتمبر المقبل

هل يقام السوبر الإفريقي 15 سبتمبر بالسعودية، عامر حسين يحسم الجدل

فنربخشة التركي يقدم لاعبه الجديد عمر فايد (صور)

السيسي يكشف سبب أزمة انقطاع الكهرباء: اصبروا واتحملوا

فيديو يوثق قيادة سيارتين برعونة على الطريق الدولي الساحلي، الداخلية تتخذ إجراء حاسما

Advertisements

منوعات

المزيد

ألمانيا توافق على مشروع قانون يبيح زراعة واستخدام الماريجوانا

مطعم برجر شهير في الهند يتخلي عن شرائح الطماطم لهذا السبب

طبق الكنافة يثير جدلًا واسعا في الأردن، اعرف السبب وعلاقة ذلك بنتائج الثانوية العامة

زخاروفا تسخر من تصريحات بايدن حول خفض الدين: "الكلام ببلاش"

المزيد

خدمات

المزيد

طقس الغد، تحذير من الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر

آخر تطورات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأربعاء

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 16-8-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 16-8-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

خريطة فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ31 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الكنافة في المنام وعلاقته بتخطي المشكلات والأزمات المالية

25 دعاء لقضاء الحاجة لا غنى عنها لكل إنسان

تفسير حلم صيد القراميط في المنام وعلاقته بزيادة الرزق والخير

المزيد
الجريدة الرسمية