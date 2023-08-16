موعد مقابلات المتقدمين لمعهد التمريض بمستشفى الدعاة

نشرت وزارة الأوقاف أسماء المرشحات للاختبارات المؤهلة للقبول بمعهد التمريض التابع لمستشفى الدعاة -وزارة الأوقاف للعام الدراسي 2023-2024م من محافظات (القاهرة – الجيزة -القليوبية) وموعد امتحانهن.

وأكدت أنه يشترط لدخول الاختبار سحب كراسة القبول بدءًا من يوم السبت القادم الموافق 19/ 8/ 2023م لمدة أربعة أيام, ومن لم تتقدم لشراء الكراسة يُعد تقدمها السابق كأن لم يكن , فعلى الراغبات في مواصلة إجراءات التقدم سرعة الحضور إلى مستشفى الدعاة - 20 شارع محمد شفيق – ميدان هليوبوليس - بمصر الجديدة، لشراء الكراسة، علمًا بأن ثمن الكراسة شامل جميع الفحوصات الطبية اللازمة ولا يرد أيًّا كانت نتيجة المتقدمة، وذلك على النحو التالي لمتابعة الأسماء اضغط هنا

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جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم

أعلنت وزارة الأوقاف رفع جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم من مليونين إلى ثمانية ملايين وخمسين ألف جنيه بزيادة قدرها 300% عن العام الماضي.

ويأتي ذلك في إطار دور مصر الريادي في خدمة القرآن الكريم، تنظم وزارة الأوقاف المسابقة العالمية الثلاثين في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وفهم مقاصده السامية في شهر ديسمبر 2023م، وتفعيلًا لدور المجتمع المدني الجاد في خدمة القرآن الكريم، وبناء على مشاركة مجموعة شركات درة العقارية بمبلغ 3.4 مليون جنيه، ومشاركة مؤسسة التوفيق بمبلغ 2 مليون جنيه على النحو التالي:

الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 35 عامًا.

الجائزة الأولى: مليون جنيه.

الجائزة الثانية: 500 ألف جنيه.

الجائزة الثالثة: 250 ألف جنيه.

الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية، بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 30 عامًا.

الجائزة الأولى: 500 ألف جنيه.

الجائزة الثانية: 400 ألف جنيه.

الجائزة الثالثة: 250 ألف جنيه.



تم إضافة الجائزة الرابعة: 200 ألف جنيه.

الفرع الثالث للناشئة: حفظ القرآن الكريم مع فهم معاني المفردات وتفسير سورة يوسف (عليه السلام)، بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 12 عامًا.



الجائزة الأولى: 400 ألف جنيه.

الجائزة الثانية: 300 ألف جنيه.

الجائزة الثالثة: 200 ألف جنيه.

الجائزة الرابعة: 150 ألف جنيه.

الجائزة الخامسة: 100 ألف جنيه.



الفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة للأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان عن 40 عامًا.



الجائزة الأولى: 400 ألف جنيه.

الجائزة الثانية: 300 ألف جنيه.

الفرع الخامس: ذوو الهمم (حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة)، بشرط ألا يزيد السن عن 30 عامًا.

الجائزة الأولى: 400ألف جنيه.

الجائزة الثانية: 350 ألف جنيه.

الجائزة الثالثة: 300 ألف جنيه.

الجائزة الرابعة: 250 ألف جنيه.

الجائزة الخامسة: 200 ألف جنيه.



الفرع السادس: الأسرة القرآنية حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة بشرط ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقنة للحفظ عن ثلاثة أفراد، وبشرط ألا يكون قد سبق للأسرة الفوز بالمركز الأول في المسابقة.



الأسرة الأولى: 500 ألف جنيه.

الأسرة الثانية: 400 ألف جنيه.

الأسرة الثالثة: 300 ألف جنيه.

تم إضافة جائزة الأسرة الرابعة: 200 ألف جنيه بالإضافة إلى عدة جوائز تشجيعية 200 ألف جنيه.

وأكدت وزارة الأوقاف أن جميع فروع المسابقة مفتوحة للجنسين، بشرط ألا يكون المتسابق قد سبق له أن فاز في أي عام سابق بالمركز الأول أو الثاني في أي فرع من فروع المسابقة.