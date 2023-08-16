الأربعاء 16 أغسطس 2023
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سياسة

معهد محاماة القاهرة الكبرى يعقد محاضرتين لأعضاء الجدول العام (صور)

محاضرات معهد محاماة
محاضرات معهد محاماة القاهرة الكبرى، فيتو

عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، اليوم الأربعاء، محاضرتين عن القضاء الإداري لمحامي ومحاميات الجدول العام، بنقابات شمال وجنوب الجيزة، وحلوان، وشبرا الخيمة، الملتحقين بالدورة السادسة من معهد المحاماة، محاضرًا فيها المستشار الدكتور طه السعيد، نائب رئيس مجلس الدولة.

تطوير الدراسة بمعهد المحاماة 

ويسعى مجلس المحامين لتطوير الدراسة بالمعهد، من خلال التواصل مع عدد من المتخصصين من كبار المحامين وخبراء الطب الشرعي، والأدلة الجنائية وأساتذة اللغة العربية، وبعض القضاة ووكلاء النيابة والضباط وأساتذة كلية الحقوق لإلقاء المحاضرات.

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الدراسة بالمعهد من شروط القيد 

ويعد المعهد شرطًا للقيد بالجدول الابتدائي، ويهدف إلى تأهيل المحامين الجدد المنضمين حديثا للنقابة، لممارسة المهنة بشكل فعلي، وزيادة ثقافتهم القانونية، وتنمية قدراتهم الفكرية، ووعيهم القانوني، وكيفية التعامل مع مؤسسات الدولة والهيئات المختلفة التي يتعامل معها المحامي، في إطار من القانون والاحترام المتبادل.

 

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