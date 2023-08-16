جهينة ترفع أسعار منتجاتها من الألبان والعصائر 20 أغسطس الجاري

أكد حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، أن شركة جهينة للصناعات الغذائية سترفع أسعار عدد من منتجاتها اعتبارا من يوم 20 أغسطس الجاري.

وأضاف المنوفي أن الشركة رفعت سعر عبوة اللبن 200 ملي كامل الدسم وخالي الدسم ونكهات إلى 9.34 جنيه لتباع للمستهلك بنحو 10 جنيهات.

وأكد أن الشركة رفعت أنواع عصير جهينة 1 لتر إلى سعر 17.92 جنيه جملة، وتباع 22 جنيها للمستهلك.

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ورفعت الشركة عبوة عصير جهينة نكهات 235 ملي إلى 6.01 جنيه جملة، وتباع للمستهلك بسعر 8 جنيهات.

ونستعرض قائمة الأسعار الجديدة لمنتجات الشركة مع بدء تطبيق الزيادة الجديدة اعتبارا من يوم 20 أغسطس:

أسعار منتجات جهينة بعد الزيادة

كشفت شركة جهينة للصناعات الغذائية – عن نتائجها المالية المجمعة المدققة للربع الأول لعام 2023.

إيرادات جهينة في الربع الأول

و سجلت جهينة إيرادات بقيمة 3.4 مليار جنيه في الربع الأول بارتفاع قدره 42٪، النمو في الإيرادات جاء من الارتفاع في أسعار البيع لمنتجاتنا خلال العام الماضي لامتصاص الزيادة المباشرة في التكلفة الخاصة بمدخلات الإنتاج، حيث وصلت الزيادة في القطاعات الأساسية تقريبا 60٪ خلال عام 2022.

تراجع حجم المبيعات

وأشارت الشركة فى بيان افصاح للبورصة، اليوم، أنه انخفض حجم المبيعات خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٣ مقارنة بالربع الأول لعام ٢٠٢٢، وهو أعلى حجم مبيعات حققناه خلال ٢٠٢٢ بسبب التخزين الزائد للتجار في هذه الفترة، وذلك بسبب ما يعانيه المستهلك من التضخم العالي مما أدى إلى تخفيض الاستهلاك، وتبديل المنتجات ذات الأسعار العالية بمنتجات أقل سعرا. جاء الانخفاض في حجم المبيعات في قطاعي الألبان والعصائر ثم بدرجة أقل في قطاع الزبادي بسبب التأثير الإيجابي لشهر رمضان.

انكماش أسواق الألبان

وبالرغم من انكماش الأسواق في الربع الأول، فقد استطاعت الشركة على الحفاظ على ريادتها السوقية في جميع القطاعات. وساعد على ذلك تمتع الشركة بمنتجات متنوعة فائقة الجودة تخاطب مختلف شرائح المستهلكين، التي تضم المنتجات التي تخاطب الشريحة الأقل دخلا.

وزادت تكلفة البضاعة المباعة خلال الربع الأول من ٢٠٢٣ بمقدار ٣٧% لتصل إلى ٢.٤ مليار نتيجة لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج المباشرة، وبالأخص الحليب الخام ومواد التعبئة.

هامش مجمل الربح للمجموعة

ارتفع هامش مجمل الربح للمجموعة بمقدار ٣٪ في الربع الأول لعام ٢٠٢٣ ليصل إلى ٢٩,٧٪، وذلك نتيجة لتحسن هوامش ربحية قطاع المركزات والتي زادت حجم صادراتها للخارج خلال الربع الأول بشكل كبير. وأيضا استخدام مخزون تم شرائه خلال ٢٠٢٢ بسعر صرف سابق، ومن المتوقع أن يتناقص تأثير هذا العامل الإيجابي مع تقدم العام. بالإضافة إلى تحسين نسبة مصروفات الأنشطة الصناعية للإيرادات.

هامش المصاريف البيعية والإدارية

كما انخفض هامش المصاريف البيعية والإدارية والعمومية خلال الربع الأول بنسبة ٣.٤٪ ليصل إلى ١٥,٤٪ بسبب قدرة الشركة ومرونتها في مواجهة التحديات الاقتصادية، وقدرتها على ترشيد المصروفات التشغيلية والتسويقية وتحسين كفاءة التوزيع. وارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBITDA) في الربع الأول بمقدار٥.٧٪ ليصل إلى ١٧,٤٪. وتظل الشركة تسعى الى زيادة ترشيد المصروفات وتحسين هوامش الربحية.



بلغ صافي الربح ٣٣٩ مليون في الربع الأول من ٢٠٢٣ محققا نمو بنسبة ١٣٥٪ مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، جاء النمو في الأرباح بالرغم من ارتفاع تكلفة التمويل وإجمالي حجم الدين في الربع الأول وأيضا صافي خسائر فروق العملة التي وصلت الي٢٨ مليون نتيجة إعادة تقييم المدفوعات الدولارية بعد تحرير سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه المصري. وساعد بشكل كبير التكامل الرأسي للشركة وعلاقاتنا الاستراتيجية مع الموردين وشركائنا المحليين والعالميين بالإضافة الى استراتيجية الشركة لخفض التكلفة.

مبيعات التصدير

وارتفعت مبيعات التصدير (مركزات، ألبان، وعصائر) بمعدل نمو سنوي ٢٠٠٪ لتسجل ٢٨٦ مليون جنيه خلال الربع الأول من ٢٠٢٣، حيث مثلت ٨.٣٪ من إجمالي إيرادات الشركة مقارنة بنسبة ٪٤ خلال نفس الفترة من العام الماضي. وفي حالة احتساب نمو مبيعات التصدير بالدولار الأمريكي، سيمثل نمو سنوي قدره ٦٠٪، النمو في الصادرات يدعم الشركة بشكل مباشر في توفير العملة بالنقد الأجنبي وتتطلع الشركة الى فتح المزيد من الأسواق الخارجية لزيادة الدعم للمركز المالي من النقد الأجنبي.

وارتفع صافي الدين من ٣٢٦ مليون في الربع الأول ٢٠٢٢ إلي ٧٧٧ مليون جنيه مصري في نهاية الربع الأول من ٢٠٢٣ بزيادة قدرها ١٣٨٪ جاءت تلك الزيادة نتيجة دورة رأس المال العامل وبالأخص زيادة قيمة وكمية المخزون خلال الربع الأول من ٢٠٢٣ الي ٢.٤ مليار بزيادة قدرها ٣٧% مقارنة برصيد أول المدة، حيث تحوطنا وقمنا بتخزين المواد الخام الرئيسية لتجنب نقص الإمدادات او توقف الإنتاج.