البرلمان على آخره من الحكومة.. ترشيد الإنفاق للمواطنين فقط.. وتحذيرات متتالية من التوسع فى الثقافة الجديدة.. تباين حول التزام «الوزارة» بقرارات ترشيد الإنفاق

البرلمان على آخره من الحكومة، هذا ما يبدو واضحا من ردود فعل الكثير من النواب حول سياسة الترشيد الجديدة، وموقف الحكومة من الالتزام بها، لهذا يطالب عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، الحكومة بتفعيل قراراتها وتصريحاتها بشأن ترشيد الإنفاق الحكومى، مؤكدين أن البرلمان سبق وطالبها بذلك مرارا وتكرارا كل عام.

عدم التزام الحكومة

وفى الوقت الذى رأى البعض فيه عدم التزام الحكومة بالترشيد إلا فى أضيق الحدود، رأى آخرون أنها التزمت بالكامل بسياسة الترشيد، محذرين من التوسع فى سياسة الترشيد لما سيكون له آثار سلبية لاسيما فى الصيانة.

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قال النائب علاء سليمان، إن قرارات الحكومة بشأن ترشيد الإنفاق الحكومة، جيدة، ولكنها للأسف تعلن تصريحات وقرارات ولا تعمل بها، متابعا: تتحدث عن ترشيد إنفاق ولا تلتزم بذلك، إلا فى أضيق الحدود، والدليل استمرار معاناة الشارع.

وأضاف سليمان فى تصريح خاص، أن الحكومة بدلا من ترشيد الإنفاق لسد عجز الموازنة، تتجه لزيادة الرسوم والضرائب على المواطنين.

وتابع: نتكلم الآن عن أعباء الدين العام التى وصلت إلى أكثر من 2 تريليون جنيه، وهو رقم كبير، يتطلب وقف أي مشروعات يجرى تنفيذها، للحد من الإنفاق على تلك المشروعات، والتى تحمل أعباء مالية على الأجيال المقبلة وتضغط على الأجيال الحالية مشددا على أن الحكومة تطالب المواطنين بالترشيد ولا تلتزم بسياساتها الترشيدية.

من ناحيته قال النائب محمود سامى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى بمجلس الشيوخ، أن قرارات الحكومة بترشيد الإنفاق، جاءت متأخرة، ولكن أن تأتي متأخرا أفضل من ألا تأتي أبدا.

وأضاف، سبق ونادينا بهذه القرارات فى السابق بهدف المصلحة العامة للدولة، ومواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية ووقف استيراد أي منتجات لها مثيل أو بديل محلى، بالإضافة إلى التوقف عن صرف أي مبالغ على المبانى الحكومية الخدمية.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى: لا بد من إعادة النظر فى بنود مرتبات كبار موظفى الدولة والمستشارين حتى يشعر الشعب أن الحكومة جزء منه، والتقشف لا يطوله فقط، بل يتضمن كل الدولة وفى مقدمتهم مسئولى الحكومة.

قرار أي زيادات فى الرسوم والضرائب

وأشار الإمام، إلى ضرورة التوقف عن إقرار أي زيادات فى الرسوم والضرائب، مراعاة لما يعانى منه المواطنين من أزمات وتحديات اقتصادية.

على جانب آخر، قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ترشيد الإنفاق الحكومى كان مطلب مستمر من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال مناقشات الموازنة العامة للدولة، وبالفعل كانت تستجيب الحكومة بشكل تدريجى لما يطلب منها.

وأضاف عمر أن درجة الترشيد الحكومى بلغت حد التقشف، محذرا من زيادة معدل ونسبة الترشيد، حتى لايكون لها آثار سلبية لاسيما فيما يتعلق بالصيانة.

واستعرض وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أشكال الترشيد منها تقليص حجم الاحتفالات التى كان يتم تنظبمها، وعدد السفريات، وحجم استهلاك الكهرباء، بالإضافة إلى وقف العمل بنظام أوامر الإسناد، مشيرا إلى أن ذلك البند يعد من أهم بنود ترشيد الإنفاق، مشددا على ضرورة تفعيل نظام المناقصات، موضحا أنه أفضل ويساعد فى توفير مبالغ طائلة.

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