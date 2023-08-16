الأربعاء 16 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

حبس عاطل 4 أيام بالإسكندرية لقتله طفلة عشيقته

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة الدخيلة غرب الإسكندرية، بحبس عاطل له معلومات جنائية من مدينة كفر الدوار محافظة البحيرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل طفلة عشيقته، وعمرها 6 سنوات، ضربًا بعصا خشبية حتى الموت داخل شقة سكنية بمنطقة الدخيلة غربي الإسكندرية، فيما برر المتهم جريمته بأن الطفلة لا تطيعه.


تلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة، يفيد ورود إخطار من مستشفى العجمي العام بوصول طفلة متوفية إثر إصابات متعددة ووجود شبهة جنائية.

Advertisements


انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى المستشفى المشار إليه، وتبين من الفحص وصول الطفلة "س.ع.ج.ع" 6 سنوات، مقيمة دائرة القسم، وله عنوان آخر بكفر الدوار بالبحيرة، متوفاة إثر إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم.


وبسؤال والدتها المدعوة "س.هـ.ز" 35 سنة، ربة منزل، مقيمة بذات العنوان، قالت إنها تركت مسكن الزوجية بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة والإقامة وأطفالها بشقة مستأجرة بمنطقة الدخيلة، لوجود خلافات بينها وزوجها "والد الطفلة".


وأضافت الأم بارتباطها بعلاقة عاطفية بالمدعو "ع.أ.أ.أ" 26 عامًا، مقيم دائرة قسم كفر الدوار بمحافظة البحيرة، له معلومة جنائية مسجلة، وأنه دائم التردد عليها بالشقة.


وأشارت إلى أن عشيقها تعدى على ابنتها بالضرب بعصا خشبية محدثًا إصابتها المنوه عنها، منوهة أن الطفلة شعرت في اليوم التالي بحالة إعياء فقامت بنقلها إلى المستشفى وتبين وفاتها.


ألقى القبض على المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة "عصا خشبية"، واعترف في التحقيقات بارتكابه الواقعة، مبررًا جريمته بعدم إطاعة الطفلة له.


تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

نيابه الإسكندرية نيابة الدخيلة محافظة الاسكمدرية قسم شرطة الدخيلة مستشفى العجمي

مواد متعلقة

البابا تواضروس يلتقي أعضاء هيئة التدريس بالكلية الإكليريكية في الإسكندرية

الأكثر قراءة

نجيب ساويرس يرد على رسالة عمرو عبد الجليل بعد وصفه بشريكه

مفاجأة قوية، 6 أندية مصرية ممنوعة من القيد بفرمان الفيفا

تنسيق معهد فني صحى 2023 بجميع المحافظات وشروط الالتحاق

قرار جديد من النيابة في بلاغ محمد الشيبي ضد حسين الشحات

جهينة ترفع أسعار منتجاتها من الألبان والعصائر 20 أغسطس الجاري

لغز طائرة زامبيا.. مصر تنفي رسميا هبوطها في القاهرة.. وتعاون مع السلطات الزامبية لكشف ملابسات الواقعة

عرض رسمي من الشباب السعودي لـ زيزو، وهذا موقف اللاعب وإدارة الزمالك

السيسي يكشف سبب أزمة انقطاع الكهرباء: اصبروا واتحملوا

Advertisements

منوعات

المزيد

مطعم برجر شهير في الهند يتخلي عن شرائح الطماطم لهذا السبب

طبق الكنافة يثير جدلًا واسعا في الأردن، اعرف السبب وعلاقة ذلك بنتائج الثانوية العامة

زخاروفا تسخر من تصريحات بايدن حول خفض الدين: "الكلام ببلاش"

احتفالا بعيد ميلادها الـ 90، مسنة تقفز بالمظلة من ارتفاع 12 ألف قدم

المزيد

خدمات

المزيد

طقس الغد، تحذير من الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر

آخر تطورات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأربعاء

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 16-8-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 16-8-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الزمالك في المقدمة، 6 أندية مصرية موقوفة من القيد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الكنافة في المنام وعلاقته بتخطي المشكلات والأزمات المالية

25 دعاء لقضاء الحاجة لا غنى عنها لكل إنسان

تفسير حلم صيد القراميط في المنام وعلاقته بزيادة الرزق والخير

المزيد
الجريدة الرسمية