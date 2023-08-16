حبس عاطل 4 أيام بالإسكندرية لقتله طفلة عشيقته

أمرت نيابة الدخيلة غرب الإسكندرية، بحبس عاطل له معلومات جنائية من مدينة كفر الدوار محافظة البحيرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل طفلة عشيقته، وعمرها 6 سنوات، ضربًا بعصا خشبية حتى الموت داخل شقة سكنية بمنطقة الدخيلة غربي الإسكندرية، فيما برر المتهم جريمته بأن الطفلة لا تطيعه.



تلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة، يفيد ورود إخطار من مستشفى العجمي العام بوصول طفلة متوفية إثر إصابات متعددة ووجود شبهة جنائية.

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انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى المستشفى المشار إليه، وتبين من الفحص وصول الطفلة "س.ع.ج.ع" 6 سنوات، مقيمة دائرة القسم، وله عنوان آخر بكفر الدوار بالبحيرة، متوفاة إثر إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم.



وبسؤال والدتها المدعوة "س.هـ.ز" 35 سنة، ربة منزل، مقيمة بذات العنوان، قالت إنها تركت مسكن الزوجية بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة والإقامة وأطفالها بشقة مستأجرة بمنطقة الدخيلة، لوجود خلافات بينها وزوجها "والد الطفلة".



وأضافت الأم بارتباطها بعلاقة عاطفية بالمدعو "ع.أ.أ.أ" 26 عامًا، مقيم دائرة قسم كفر الدوار بمحافظة البحيرة، له معلومة جنائية مسجلة، وأنه دائم التردد عليها بالشقة.



وأشارت إلى أن عشيقها تعدى على ابنتها بالضرب بعصا خشبية محدثًا إصابتها المنوه عنها، منوهة أن الطفلة شعرت في اليوم التالي بحالة إعياء فقامت بنقلها إلى المستشفى وتبين وفاتها.



ألقى القبض على المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة "عصا خشبية"، واعترف في التحقيقات بارتكابه الواقعة، مبررًا جريمته بعدم إطاعة الطفلة له.



تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.