الأربعاء 16 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 16-8-2023 بالأسواق

أسعار الشوفان اليوم،
أسعار الشوفان اليوم، فيتو

أسعار الشوفان، تقدم “فيتو” خدمة عرض أسعار العديد من المنتجات في الأسواق المصرية، التي تأتي من أبرزها أسعار الشوفان التي شهدت تزايدًا في عمليات البحث خلال الفترة الأخيرة، لأنه يتمتع بأهمية كبيرة، وفوائد عدة للصحة.

 

وننشر آخر تطورات سعر الشوفان مساء اليوم الأربعاء 16-8-2023، وفقًا لآخر التحديثات في الأسواق المصرية، والسلاسل التجارية.

أسعار الشوفان اليوم، فيتو

أسعار الشوفان اليوم 

علبة شوفان كلاس أي 500 جرام، بسعر 46 جنيهًا.

علبة شوفان أبو عوف ليف جرين 450 جرامًا، بسعر 56 جنيهًا.

Advertisements

علبة سانتي شوفان 500 جرام، بسعر 47 جنيهًا.

علبة رقائق شوفان ميجا فود 500 جرام، بسعر 57 جنيهًا.

علبة رقائق شوفان الضحى 500 جرام، بسعر 60 جنيهًا.

علبة شوفان سانتي 500 جرام، بسعر 60.50 جنيه.

علبة رقائق شوفان دوبيلا 1200 جرام، بسعر 133 جنيهًا.

علبة رقائق شوفان دوبيلا 600 جرام، بسعر 72 جنيهًا.

برطمان شوفان ميجا فود 600 جرام، بسعر 74 جنيهًا.

كيس شوفان كاي عالي البروتين بالشيكولاتة 300 جرام، بسعر 68 جنيهًا.

كيس شوفان كاي عالي البروتين بالتفاح 300 جرام، بسعر 64 جنيهًا.

كيس شوفان كاي عالي البروتين بجوز الهند 300 جرام، بسعر 64 جنيهًا.

 

العناصر الغذائية في الشوفان

يعد الشوفان من الحبوب الغنية بالعناصر الغذائية، والكربوهيدرات، والألياف الصحية، والمعادن التي يحتاجها الجسم، حيث يتمتع الشوفان بفوائد صحية منوعة، فهو يدخل في وجبات الطعام، مما يجعله مناسبًا لإفطار صحي ومفيد لتقليل وزن الجسم.

 

فوائد الشوفان للصحة

وفي هذا السياق أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن الشوفان يدعم الجسم بالكثير من الفوائد الصحية، التي تستعرضها في السطور التالية:

يعزز الذاكرة

يعمل الشوفان على تعزيز عمل الذاكرة، ويحسن الانتباه وقدرات التركيز.

مدر للبول

واحدة من فوائد الشوفان هو أنه يعمل كمدر للبول، وما يتبع ذلك من العديد من الفوائد الصحية، فذلك يقلل من تورم اليدين والقدمين، وهو مفيد أيضا في القضاء على السمنة، والتورم الليمفاوي، والتهاب الأعصاب، والتهابات المسالك البولية، وحصى الكلى. 

صحة العظام

يمكن استخدام الشوفان كمشروب يساعد في التئام العظام المكسورة، فهو يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والبروتينات.

ويحتوي الشوفان كذلك على عنصر "السيليكا"، وهو المعدن المسئول إلى حد كبير عن صحة الجلد والشعر والأظافر والعظام، كما أنه يخفف تشنجات العضلات، ويقوي الأسنان والأطراف العصبية.

علاج التوتر والقلق

واحد من الاستخدامات المهمة للشوفان، هو أنه يخفف من الإجهاد، ويغذي الدماغ، ما يجعله مفيدًا في علاج التوتر والقلق، والأرق والعصبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الشوفان فوائد الشوفان للصحة رقائق شوفان الضحى سانتي شوفان أسعار الشوفان اليوم

مواد متعلقة

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 15-8-2023 بالأسواق

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 15-8-2023 بالأسواق

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الإثنين 14-8-2023 بالأسواق

الأكثر قراءة

مفاجأة قوية، 6 أندية مصرية ممنوعة من القيد بفرمان الفيفا

نجيب ساويرس يرد على رسالة عمرو عبد الجليل بعد وصفه بشريكه

السيسي يمنح أهالي سيوة 6 أشهر لزراعة أراضيهم: الحاج بلال معاه فلوس كتير

تنسيق معهد فني صحى 2023 بجميع المحافظات وشروط الالتحاق

لغز طائرة زامبيا.. مصر تنفي رسميا هبوطها في القاهرة.. وتعاون مع السلطات الزامبية لكشف ملابسات الواقعة

قرار جديد من النيابة في بلاغ محمد الشيبي ضد حسين الشحات

السيسي يكشف سبب أزمة انقطاع الكهرباء: اصبروا واتحملوا

سعر الذهب اليوم الأربعاء داخل الأسواق

Advertisements

منوعات

المزيد

طبق الكنافة يثير جدلًا واسعا في الأردن، اعرف السبب وعلاقة ذلك بنتائج الثانوية العامة

زخاروفا تسخر من تصريحات بايدن حول خفض الدين: "الكلام ببلاش"

احتفالا بعيد ميلادها الـ 90، مسنة تقفز بالمظلة من ارتفاع 12 ألف قدم

خلل تقني يسمح بسحب أموال غير موجودة بالحسابات البنكية فى أيرلندا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 16-8-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 16-8-2023 في الأسواق

تنسيق الكليات 2023، أماكن كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2023 بتنسيق المرحلة الثانية

بشرى سارة من وزير التعليم لأولياء الأمور والطلاب قبل العام الدراسي الجديد

المزيد

انفوجراف

شارك بـ 9 أفلام في موسم الصيف.. بيومي فؤاد «حسن حسني الجيل الجديد» (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

25 دعاء لقضاء الحاجة لا غنى عنهم لكل إنسان

تفسير حلم صيد القراميط في المنام وعلاقته بزيادة الرزق والخير

تفسير حلم ركوب الفيل في المنام وعلاقته بتيسير الحال وتولي منصب مرموق

المزيد
الجريدة الرسمية