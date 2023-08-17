الخميس 17 أغسطس 2023
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ملفات وحوارات

طوارئ في «النقل» لإنجاح خطة ترشيد الإنفاق الحكومي.. تقليل مرافقي زيارات الوزير.. إنارة المواني بالطاقة الشمسية.. الاعتماد على القطاع الخاص في تحمل مسئولية بعض القطاعات

كامل الوزير وزير
كامل الوزير وزير النقل، فيتو

لا تدخر وزارة النقل وسعا في تنفيذ سياسة الدولة في ترشيد النفقات، واللافت أن النقل تملك رؤية للترشيد بدأتها منذ عدة شهور، لتخفيض الإنفاق بدرجة كبيرة في العديد من القطاعات.

خطة وزارة النقل

وتلخصت خطة وزارة النقل على مستوى الديوان فى توفير الإنفاق عبر تقليل عدد السيارات التي ترافق موكب الوزير، وكذلك تقليل أعداد الوفود فى زيارات الوزير، كما ألغت فكرة الزيارات التي تستغرق عدة أيام، ما انعكس على زيادة التوفير وبمعدلات جيدة لا سيما بنود المراسم وإقامة الوفود.

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واعتمدت وزارة النقل مخطط توفير الطاقة على مستوى كافة القطاعات وخاصة المواني، حيث تمت إنارة عدد من المواني بالطاقة النظيفة من خلال الخلايا الشمسية.

في الوقت نفسه انضم مترو الأنفاق لقافلة التوفير، من خلال توفير الطاقة داخل المحطات واعتماد نظام تشغيل يضمن أعلى جودة وأقل فى الطاقة.

خطة المواني والسكك الحديدية

على مستوى المواني، توسعت الوزارة فى استخدام الطاقة النظيفة بالعديد من المواني البحرية لاسيما سيستم الإنارة بهذه المواني، إذ تم إنارة ميناء سفاجا والغردقة بالطاقة الشمسية لتوفير الإنفاق.

فى نفس السياق، نقذت السكك الحديدية خطة موسعة لتوفير وترشيد الإنفاق، شملت دراسة كاملة للرحلات وإلغاء الخاسرة والإبقاء على الرحلات التي تحقق الأرباح، كما تم العمل على تنمية أصول السكك الحديد للاستفادة منها، بجانب طرح بعض الشركات للقطاع الخاص أولها شركة عربات النوم، والتي فازت بها إحدى شركات نجيب ساويرس، وحققت الفكرة نجاحا كبيرا.

ومن المتوقع العمل على طرح قطار البضائع خلال الفترة القادمة، ليصبح هو الآخر شركة مستقلة على أن تتحمل كافة التكاليف الخاصة بالتشغيل ومخاطره، الأمر الذي يسهم في تخفيف خسائر السكك الحديدة.

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وزارة النقل ترشيد النفقات الحكومة اسعار الصرف الدولار

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