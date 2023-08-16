الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رياضة

ديانج في الصدارة، أعلى 5 لاعبين قيمة تسويقية في النادي الأهلي

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

تعتبر القيمة التسويقية مقياسًا للاعبين حيث بناء على المستوي الذي يقدمه اللاعب رفقة فريقه تصبح قيمته أعلي، ويمتلك النادي الأهلي العديد من النجوم يمتلكون قيمة تسويقية مرتفعة.

وفي التقرير التالي نعرض لكم أعلى 5 لاعبين من الناحية التسويقية للنادي الأهلي، وذلك وفقا لترانسفير ماركت المختص بتسويق اللاعبين:

أعلى 5 لاعبين تسويقيا للنادي الأهلي 

  • المالي أليو ديانج 4 ملايين ونصف يورو.
  • محمد عبدالمنعم 3 ملايين يورو.
  • محمد الشناوي 2 مليون ونصف يورو.
  • رضا سليم 2 مليون و200 الف يورو.
  • إمام عاشور 2 مليون يورو.

 

 

قائمة اللاعبين الراحلين عن الأهلي

في سياق آخر رحل عن  النادي الأهلي في الموسم الحالي  13 لاعبا خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية باع منهم النادي الأهلي بعضهم بشكل نهائي بمقابل مادي كبير مثل حمدي فتحي ومحمد شريف وآخرين رحلوا علي سبيل الإعارة.

وتعرض "فيتو في التقرير التالي قائمة اللاعبين الذين غادروا الأهلي في الموسم الحالي، والأرقام التي حصل عليها النادي نظر ذلك، وفقًا لـ ترانسفير ماركت المتخصص بانتقالات اللاعبين:

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 محمد شريف انتقل إلى الخليج السعودي مقابل مليون و370 الف يورو.

حمدي فتحي انتقل الى الوكرة القطري مقابل 3 ملايين يورو.

شادي حسين انتقل إلى زد مقابل 354 ألف يورو.

حسام حسن انتقل نهائي إلى سموحة بعد الإعارة مقابل 297 ألف يورو.

برونو سافيو انتقل إلى بوليفار مقابل 276 ألف يورو.

ورحل الخماسي (أيمن أشرف إلى البنك الأهلي، لويس ميكسيوني إلى سيمبا، محمد نصير إلى فيوتشر، عربي بدر إلى المقاولون، محمود وحيد إلى سموحة) في صفقة انتقال حر.

وكذلك الثلاثي على لطفي، مصطفى البدري، مصطفى سعد دون الكشف عن المقابل المادي.

 

3 تحديات تواجه كولر مع الأهلى في الموسم المقبل

من ناحية أخرى  يواجه السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 3 تحديات خلال منافسات الموسم الجديد 2023-2024.

يواجه المدرب السويسري 3 تحديات في الموسم القادم مع المارد الأحمر أولها الحفاظ على النجاح الذي حققه مع الفريق في الموسم الماضي الذي شهد التتويج بخمس بطولات بواقع بطولتين لكأس السوبر المحلى وبطولة واحدة في كأس مصر والتتويج بدورى أبطال أفريقيا إلى جانب الحصول على لقب الدوري الممتاز.

كما يواجه كولر تهديدا آخر مع الأهلى خلال الموسم القادم هو كأس العالم للأندية الذي يقام في المملكة العربية السعودية، ويأمل في الظهور بشكل جيد على عكس الموسم الماضي، الذي قدم فيه الأهلى أداء متراجعا وحصد فيها  المركز الرابع بالمونديال الذي أقيم في المغرب، حيث يأمل في تحقيق حلم جماهير القلعة الحمراء بالصعود إلى المباراة النهائية في المونديال، بعد الفوز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في ثلاث مرات قبل ذلك في أعوام 2006 و2021 و2022.

ويواجه السويسري مارسيل كولر تهديدا آخر مع الأهلى وهو بطولة دوري السوبر الأفريقي التي تقام للمرة الأولى، ويأمل في الحصول عليها وتأكيد جدارته في السيطرة على القارة الأفريقية بعد الفوز بدوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي.

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