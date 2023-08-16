جنايات المنيا تؤجل النظر في قضية المحامين الثلاثة إلى دور أكتوبر
أجلت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات المنيا، خلال جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، قضية محامي المنيا الثلاثة، والمتهمين بالتحريض على القتل، إلى اليوم الثاني من دور أكتوبر، لحين مناقشه شهود الإثبات، وسماع شهود النفي، ومناقشه الطبيب الشرعي، مع إخلاء سبيل المحامين الثلاثة.
تشكيل هيئة الدفاع عن المحامين
والجدير بالذكر أن عبدالحليم علام نقيب المحامين، كان شكل هيئة دفاع عن محامي المنيا الثلاثة، والحضور معهم أثناء نظر القضية.
وضمت هيئة الدفاع، كلًا من؛ محمد الكسار عضو مجلس النقابة العامة، ومجدي حافظ، نقيب محامي جنوب القليوبية، ومحمد خليل نقيب محامي طنطا، ووائل ذكرى المحامي.
تأجيل النظر في قضية محامين المنيا
وكانت محكمة جنايات المنيا أجلت خلال جلستها المنعقدة في 12 يوليو الماضي، قضية محامي المنيا الثلاثة، والمتهمين بالتحريض على القتل، إلى اليوم الثاني من دور أغسطس الجاري لسماع شهود النفي، مع إخلاء سبيلهم.
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