الأربعاء 16 أغسطس 2023
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محافظات

ضمن مشروع الـ 1000 فدان، الداودي يتفقد محصول الفول الصويا بمدينة قنا

محافظ قنا،فيتو
محافظ قنا،فيتو

تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا مساحة 16.5 فدان تم استصلاحها وزراعتها بمحصول فول الصويا بجوار القاعة الزجاجية بكورنيش النيل ضمن مشروع الـ 1000 فدان،  رافقه أشرف الطيب مدير مشروعات الأمن الغذائي وثابت إبراهيم مدير الغابة بالمشروعات وعدد من القيادات التنفيذية

قال محافظ قنا، أنه تم زراعة محصول فول الصويا لأول مرة بمشروعات الأمن الغذائي كعلف طبيعي للثروة الحيوانية ضمن مشروع استصلاح 1000 فدان تم زراعتهم بمحاصيل الذرة والبرسيم والفول الصويا، لسد الاحتياجات والفجوة الموجودة ببعض المحاصيل.

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وأضاف الداودي  أنه تم إختيار زراعه  محصول فول الصويا لأنه يتناسب مع نوعية التربة، كما انه صالح للزراعه  في الأراضي المُستصلحة حديثا، فضلًا عن أهمية فول الصويا كأحد المحاصيل المهمة لاستخدامه في إنتاج العلف الحيواني، بما يساهم في وفرة المعروض من العلف الحيواني بالأسواق ومن ثم خفض سعر الطن، مشيرًا إلى أنه تم الاستعانة بمتخصصين في مجال الزراعة لتطبيق التوصيات الفنية الخاصة بزراعة محصول فول الصويا، من حيث إختيار التقاوى المناسبة لطبيعة التربة ودرجة الحرارة في الصعيد، وكذلك تحديد الموعد المناسب لزراعته، وتطبيق أنظمة الرى الحديث، وتزويده بكميات ونوعيات الأسمدة المناسبة، بما يضمن تحقيق معدلات الإنتاج الطبيعية للفدان.

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