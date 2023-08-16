الأربعاء 16 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ قنا يتفقد مشروع محطة البيوجاز

محافظ قنا، فيتو
محافظ قنا، فيتو

أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جولة ميدانية لمتابعة إنتاج السماد العضوي بمحطة إنتاج الوقود الحيوي "البيوجاز" بمنطقة مشروعات الأمن الغذائي بالمعنا. 

ورافق المحافظ في الزيارة كلا من الدكتورة أسماء أحمد حسين المشرف على مشروعات التدوير بالمحافظة،  وأشرف الطيب مدير مشروعات الامن الغذائي، وثابت إبراهيم مدير مشروع الغابة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.


واستمع محافظ قنا إلي شرح تفصيلي عن كيفية إنتاج سماد عضوي نظيف وأمن على البيئة عن طريق التخمر اللاهوائى للمخلفات المزرعة النباتية والحيوانية، وبعد ذلك يتم استخدام السماد العضوي لتسميد المحاصيل الخاصة لإنتاج الخضروات والأعلاف بمشروعات الأمن الغذائي.

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يذكر  أن محطة البيوجاز تقع على مساحة 800 م2 تقريبا وتصل طاقتها الإنتاجية إلى 500 م3 / يوم من الغاز الحيوي، و100 كيلو وات/ ساعة من الكهرباء، ومن 20 إلى 30 طنا من السماد الصلب والسائل يوميا، حيث يعتمد المشروع على الاستفادة من مخلفات الحيوانات وإعادة إنتاج السماد العضوي والغاز الحيوي لاستخدامه في الأغراض المنزلية من خلال مصادر الطاقة المتجددة عن طريق التخلص الآمن من المخلفات، وإنتاج سماد عضوي غني بالعناصر التي تحسن خواص التربة.

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