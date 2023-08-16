الأربعاء 16 أغسطس 2023
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محافظات

استمرار فاعليات الأنشطة الصيفية بمكتبة مصر العامة بدمنهور (صور)

الأنشطة الصيفية بمكتبة
الأنشطة الصيفية بمكتبة مصر العامة بدمنهور، فيتو

أقامت مكتبة مصر العامة بدمنهور محافظة البحيرة  بالتعاون مع فرع ثقافة البحيرة مجموعة من ورش عمل الاشغال الفنية واليدوية بحديقة المكتبة، تنوعت بين ورشة الحكى بعنوان "الأسد والفأر"  وشرح العبرة منها في رد المعروف، وورشة تعليم لغة الإشارة، وورشة عمل قناع بالفوم جليتر وتم توزيع هدايا علي الأطفال المشاركين بالإضافة إلى ورش الرسم والتلوين.

 الأنشطة الصيفية بمكتبة مصر العامة بدمنهور، فيتو
 الأنشطة الصيفية بمكتبة مصر العامة بدمنهور، فيتو
 الأنشطة الصيفية بمكتبة مصر العامة بدمنهور، فيتو

كما تم إلقاء محاضرة بعنوان " تعديل السلوك وكيفية التعامل مع المراهق والطفل العنيد" ضمن سلسة محاضرات عن تعديل السلوك بقاعة المؤتمرات مع  روحية داوود - أخصائي نفسي اكلنيكى واستشارى نفسي وتربوي.
ويأتي ذلك فى اطار التعاون المشترك بين مكتبة مصر العامة  و فرع ثقافة البحيرة لعمل أنشطة مسائية أسبوعية خلال فترة الصيف للأطفال والشباب، وتحت رعاية الدكتورة  نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة.
كما يأتي تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة واستمرارًا لتقديم الأنشطة المتنوعة والمفيدة خاصة خلال شهور الصيف لتنمية المواهب المختلفة لدي الأطفال والشباب والنشىء ومحاولة إكتشافها وتنميتها وكذا إستغلال طاقاتهم وأوقات فراغهم. 
وفي إطار منفصل، نظم قصر ثقافة دمنهور "كرنفال الفن والحياة" ضمن مبادرة " ثقافتنا فى اجازتنا"  الخميس الماضي الموافق 10 أغسطس والذي استمر حتى الاثنين 14 أغسطس.

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وتضمن الكرنفال اليومى ورش فنية متنوعة ومسابقات وسينما للأطفال وفرق فنية واستعراضية، حيث يتضمن  الخميس 10 أغسطس ( عرض فیلم Bolt مدبلج - ورشة رسم وتلوين )،  والجمعة 11 أغسطس ( عرض فیلم Lyle Lyle Crocodile - ورشة طي الورق - ورشة فوم جليتر - مسابقة فنية - حفل فرقه البحيرة للموسيقى العربية).

 الأنشطة الصيفية بمكتبة مصر العامة بدمنهور، فيتو
 الأنشطة الصيفية بمكتبة مصر العامة بدمنهور، فيتو
 الأنشطة الصيفية بمكتبة مصر العامة بدمنهور، فيتو
 الأنشطة الصيفية بمكتبة مصر العامة بدمنهور، فيتو

كما تضمن يوم السبت 12 أغسطس ( فیلم The Bad Guys - ورشة عجينة سيراميك - ورشة رسم وتلوين - حفل فرقة البحيرة للإنشاد الديني )، والإثنين 14 أغسطس ( فیلم Coco - ورشة نحت بالصلصال - ورشة رسم وتلوين - حفل فرقة البحيرة للفنون الشعبية )
ويأتي ذلك تحت رعايه الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وفى إطار الدور البارز الذى يقوم به قصر ثقافة دمنهور في رفع مستوى الوعي والتنوير والترفيه لمواطني المحافظة، من خلال تنظيم سلسلة من الفعاليات والأنشطة الثقافية المتنوعة التى تقدم بالمجان لتحقيق العدالة الثقافية بين المواطنين. 

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نائب محافظ البحيرة تشهد فعاليات اليوم الثالث من القوافل الطبية المتخصصة (صور)

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