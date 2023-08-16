محافظ الإسكندرية يلتقي وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمكتبه اليوم وفد المجلس القومي لحقوق الانسان فى إطار متابعة تنفيذ فعاليات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

في بداية اللقاء رحب الشريف باعضاء الوفد علي أرض الإسكندرية مؤكدًا أهميه هذا اللقاء وخاصة انه يدعم تلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية وتنمية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمواطن، لترسيخ ممارسات حقوق الانسان بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

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وأكد محافظ الإسكندرية ان الدولة تعمل دومًا علي توفير حياة كريمة للمواطنين حيث حظت الإسكندرية بالنصيب الأكبر من الاهتمام الرئاسي في المشاريع القومية علي أرض الإسكندرية علي رأسها مشروع تطوير محور المحمودية ومحور المشير ابو ذكري فضلًا عن تنفيذ مشروع بشاير الخير المشروع الذى يعد نقلة نوعية كبيرة للسكن الآدمى للفئات الاكثر احتياجًا.

ولم نغفل ذوي الهمم في رؤيتنا للتطوير في الجمهورية الجديدة حيث وفرنا شاطئ لذوي الهمم والمكفوفين والذي يعد أول شاطئ مخصص لهم على مستوى الجمهورية، تحقيقًا لمبدأ الدمج المجتمعي وخلق حياة كريمة لهم.

اما فيما يتعلق بملف المجتمع المدني في الإسكندرية اكد الشريف أن المحافظة تسعي دائما لفتح باب للتواصل والتعاون مع ممثلي المجتمع المدني بالشارع السكندري كونهم حلقة وصل لنقل نبض الشارع للمسؤولين ومن ثم انشأت المحافظة جروب واتس آب "الاسكندرية مواطن ومسؤول"يجمع بين كافة الأجهزة التنفيذية وممثلي المجتمع المدني لجروبات الواتس أب الخدمية للوقوف أولا بأول على جميع شكاوى المواطن السكندري والعمل علي حلها بشكل فوري.

ومن جانبه عبر سعيد عبد الحافظ عضو المجلس ورئيس لجنة نشر الثقافة عن سعادته بحفاوة الترحيب مشيدًا بالتطور الذي لاحظه علي أرض الإسكندرية منذ بداية الزيارة.

وأكد ان الاجندة التنفيذية للوفد تحمل عدة لقاءات مع المسؤولين التنفيذيين داخل المحافظة وخاصة لجنة الشكاوي المعنية بالتعامل مع شكاوي المواطنين ووحدة حقوق الانسان بالمحافظة، كما تتضمن أيضًا زيارة الوفد لعدد من المستشفيات الحكومية للوقوف علي مستوي الخدمات التي تُقدم، فضلًا عن عقد دورة تدريبية مشتركة علي مدار ثلاثة أيام لنشر ثقافة حقوق الانسان، وأهمية تطبيق تلك الثقافة والاهتمام بها فى مختلف المؤسسات الحكومية.

وفي الختام؛ وجه الشريف الشكر لوفد لجنة حقوق الانسان لزيارتهم عروس البحر الابيض المتوسط مثمنًا جهودهم في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع المصري.

جاء ذلك بحضور؛ محمود بسيوني عضو المجلس ونائب رئيس لجنة الشكاوي ومحمد ممدوح عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق الاقتصادية، وداليا المالكي مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين والمشرف العام علي منظومة شكاوي مجلس الوزراء بمحافظة الإسكندرية وعدلي عبد العال مدير وحدة حقوق الانسان بمحافظة الإسكندرية.