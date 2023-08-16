الأربعاء 16 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

الداودي يتفقد مشروع توسعات الصرف الصحي لمدينة قنا

الداودي يتفقد مشروع
الداودي يتفقد مشروع توسعات الصرف الصحي، فيتو

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جوله تفقدية بالمرحلة الثانية من مشروع توسعات الصرف الصحي لمدينة قنا، رافقه المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمهندس محمد علي رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقنا والمهندس عماد الدين الذوق مساعد رئيس قطاع جنوب الوادي والبحر الأحمر بشركة المقاولون العرب والمهندس ياسر محسوب مدير فرع البحر الأحمر بالشركة والمهندس عبد السلام يوسف مدير مشروعات محافظة قنا بالشركة. 

وتفقد محافظ قنا، الأعمال النهائية بخط السيب والذي يربط محطة رفع مياه الصرف الصحي المنقاة بموقع صرف المياه المعالجة بطول ٤ كيلو متر وقطر ٩٠٠ مم، والذي يعد حل دائم ونهائي لمشكلة التخلص الأمن من مياه الصرف الصحي المنقاة. 

كما استمع المحافظ، إلى شرح تفصيلي عن مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي الصالحية المرحلة الثانية والتي تعمل بنظام الحمأة النشطة التقليدية بطاقة تصميمية 55 الف م3/ يوم وقامت شركة المقاولون العرب بأعمال التنفيذ تحت إشراف الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي، وتستقبل المحطة مياه الصرف من 4 محطات رفع "الحصواية، الكنوز، المدينة الصناعية، الشيخ ركاب"

Advertisements

ويتكون المشروع من محطة رفع المياه المنقاة ومحطة رفع الحمأة وأحواض ( الترسيب الابتدائي - الترسيب النهائي - تجفيف الحمأة - تركيز الحمأة - التهوية - المزج بالكلور) ومبني الإدارة ومبني ضواغط الهواء ومبني المحولات ومبني الكلور والمخزن والورشة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقنا اللواء أشرف الداودى محافظ قنا قنا محافظة قنا محافظ قنا

مواد متعلقة

محافظ قنا يتفقد مشروعات تطوير المجمع الحرفي الصناعي بالصالحية

محافظ قنا: الكشف على 680 مواطنا بقافلة طبية استثنائية بفرشوط ضمن "حياة كريمة"

محافظ قنا يشهد إلقاء مليون زريعة سمكية بنهر النيل

محافظ قنا يناقش الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية

الأكثر قراءة

مفاجأة قوية، 6 أندية مصرية ممنوعة من القيد بفرمان الفيفا

السيسي يكشف سبب أزمة انقطاع الكهرباء: اصبروا واتحملوا

قرار جديد من النيابة في بلاغ محمد الشيبي ضد حسين الشحات

رئيس الإسعاف يصل شمال سيناء لتفقد نقاط الهيئة

السيسي: معملناش قرار خطير ورطنا فيه الدولة والأزمة الاقتصادية مش إحنا السبب فيها

بشرى سارة من وزير التعليم لأولياء الأمور والطلاب قبل العام الدراسي الجديد

سعر الذهب اليوم الأربعاء داخل الأسواق

لغز طائرة زامبيا.. مصر تنفي رسميا هبوطها في القاهرة.. وتعاون مع السلطات الزامبية لكشف ملابسات الواقعة

Advertisements

منوعات

المزيد

زخاروفا تسخر من تصريحات بايدن حول خفض الدين: "الكلام ببلاش"

احتفالا بعيد ميلادها الـ 90، مسنة تقفز بالمظلة من ارتفاع 12 ألف قدم

خلل تقني يسمح بسحب أموال غير موجودة بالحسابات البنكية فى أيرلندا

أغرب القضايا، قاضٍ مخمور يقتل زوجته، ويعتذر لزملائه: مش هاجي الشغل النهاردة

المزيد

خدمات

المزيد

تنسيق الكليات 2023، أماكن كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2023 بتنسيق المرحلة الثانية

بشرى سارة من وزير التعليم لأولياء الأمور والطلاب قبل العام الدراسي الجديد

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تفتح باب التقديم لطلاب "الثانوية" وتستعد للعام الدراسى الجديد بأفضل خدمة تعليمية

طقس الغد، تحذير من السيول في هذه المناطق

المزيد

انفوجراف

من مطرب المراهقين إلى نجم الجيل.. مشوار تامر حسني في 20 سنة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم صيد القراميط في المنام وعلاقته بزيادة الرزق والخير

تفسير حلم ركوب الفيل في المنام وعلاقته بتيسير الحال وتولي منصب مرموق

أسامة قابيل: المساكنة خطة شيطانية لنشر الفسق والفجور فى المجتمعات

المزيد
الجريدة الرسمية