محافظ قنا يتفقد مشروعات تطوير المجمع الحرفي الصناعي بالصالحية

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة تفقدية بوحدة إسعاف ونقطة الحماية المدنية ضمن مشروع تطوير المجمع الحرفي الصناعي بمنطقة الصالحية بمدينة قنا، رافقه المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس أشرف عبدالسلام رئيس قطاع توزيع كهرباء قنا، وطارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والدكتور خالد يوسف عبدالله مدير مرفق الإسعاف، والمقدم محمد ياسين وكيل إدارة الحماية المدنية، وعلي غريب مدير إدارة التعاون الإنتاجي بالمحافظة، وخالد أبو الحسن باحث إدارة التعاون الإنتاجي.

وقال محافظ قنا، إن المشروع يضم إنشاء نقطتى إطفاء وإسعاف وكافيتريا لخدمة المجمع والمناطق المجاورة، موضحا أنه تم الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق بالمرحلة الأولى من المجمع الحرفي الصناعي، وأعمال إحلال وتجديد السور الأمامي وبوابات الدخول والخروج وغرفة حراسة لخدمة العاملين بالمجمع بتكلفة إجمالية بلغت 50 مليون جنيه.

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وأضاف الداودي أن مجمع الصناعات الحرفية بمنطقة الصالحية مقام علي مساحة 50 فدانا ويشتمل مرحلتين" أولي - ثانية" تضم 542 ورشة حرفية، وتعد من التجارب الناجحة في نقل الورش الحرفية من المناطق السكنية الي مجمع خاص مما سمح بالتخلص من الضوضاء والتلوث السمعي والبصري وكل الصناعات التي تزعج السكان.

كما تفقد المحافظ عدد من الاماكن الشاغرة والتي من المقترح استغلالها كوحدات تجارية وخدمية لتلبية طلبات المستثمرين لإنشاء محلات تجارية وخدمية لتنوع مصادر الدخل وللتسهيل على المتعاملين مع الورش وتوفير الوقت والمجهود في التنقل وتحسين بيئة ومناخ الأعمال.