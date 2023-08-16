الأربعاء 16 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ كفر الشيخ: 12 لجنة تستقبل 2695 طالبا بامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

محافظ كفر الشيخ،فيتو
محافظ كفر الشيخ،فيتو

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ عن انتهاء الاستعدادات لعقد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة  للعام الدراسي الحالي 2022 / 2023 والتي تنطلق اعتبارا من السبت المقبل، الموافق 19 أغسطس، وتنتهي الثلاثاء الموافق 29 من أغسطس الجاري، موجهًا باستمرار تعقيم اللجان وتطهيرها، وتجهيزها لاستقبال الطلاب، وتوفير كل سبل الهدوء والأمن للطلاب، ومتابعة الامتحانات من خلال غرف العمليات الرئيسية والفرعية، مؤكدا منع دخول الهواتف المحمولة إلى اللجان سواء مع الطلاب أو المراقبين

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بتهيئة اللجان لاستقبال الطلاب، وإنهاء الاستعدادات الخاصة بتجهيز الاستراحات والإجراءات التأمينية اللجان، وكل ما يتعلق بعملية سير الامتحانات، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات 2695 طالبا وطالبة، بـ 12 إدارة تعليمية، يؤدون الامتحانات ب 12 لجنة بالإدارات التعليمية الـ12.

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحسن سير الامتحانات وتوفير الجو المناسب والهدوء والراحة، لأداء الطلاب الامتحانات بسهولة ويسر، وإنجاز الإجراءات المطلوبة، على نحو يحقق الأهداف المرجوة، بتكاتف كافة الجهود التي تساهم في حُسن سير لجان أعمال الامتحانات، وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم لأبنائنا الطلاب.

وأضاف وكيل تعليم كفر الشيخ، أنه تم إبرام بروتوكول تعاون مع مديرية الأمن، لتأمين اللجان ومركز توزيع الأسئلة لتأمين أوراق الأسئلة، وبروتوكول مماثل مع مديرية الصحة، لتوفير طبيب أو زائره صحية داخل اللجان، كما تم التنسيق مع الوحدات المحلية لتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات أمام اللجان الامتحانية، والتنسيق مع التموين لتوفير احتياجات القائمين على العملية الامتحانية بالاستراحات، بناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالإضافة إلى تشكيل غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتذليل العقبات وحل المشكلات التي قد تواجه رؤساء اللجان أثناء سير اللجان الامتحانية.

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التربية والتعليم بكفر الشيخ الهواتف المحمول اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ

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