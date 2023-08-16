الأربعاء 16 أغسطس 2023
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أخبار مصر

الرئيس السيسي يتفقد الكمين المشترك بين القوات المسلحة والشرطة أمام معبر السلوم

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

يتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي الكمين المشترك بين القوات المسلحة المصرية وقوات الشرطة أمام معبر السلوم، حيث استقبله الجنود بحفاوة، وذلك خلال زيارته إلى محافظة مطروح والسلوم لإفتتاح عدد من المشروعات.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم  إلى مدينة السلوم بمحافظة مطروح لإجراء جولة تفقدية والالتقاء بأهالى المدينة

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم العديد من المشروعات القومية والاستراتيجية في المنطقة الغربية بمحافظة مطروح والسلوم على جميع المحاور.

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وشهدت جميع القطاعات الخدمية والاستثمارية في مطروح أعمال تطوير كبيرة على مدار السنوات الماضية على رأسها المؤسسات الصحية التي شهدت اهتمامًا كبيرًا من الدولة خلال الفترة الماضية.

وتضمنت المشروعات إنشاء مستشفى النجيلة المركزي وتطوير مسشفى السلوم المركزي ومستشفى العلمين النموذجي ومستشفى مطروح العام وعدد آخر من المستشفيات والمراكز الطبية فضلًا عن إطلاق عدد من المبادرات والخدمات الصحية للمواطنين.

كما تضمنت مشروعات الطرق تطوير الطريق الدولي الساحلي وإنشاء مسارات بديلة تخفف من هذا الزحام ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور بالساحل الشمالي الغربي، لضمان سهولة الحركة والتنقل للمواطنين.

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في بيانات صحفية إن مطروح شهدت إقامة مشروعات استثمارية ضخمة تم تنفيذها مؤخرا بالمحافظة.

وتضمنت المشروعات، تطوير قلعة شالي وجامع أغورمي بسيوة بقيمة 600 ألف يورو وتنفيذ مشروع الموائمة في البيئات الصحراوية بقيمة 81.6 مليون دولار وتنفيذ مشروع حصاد المياه والممارسات الزراعية الجيدة بالمحافظة بقيمة 900 ألف يورو الي جانب إنشاء الخط الخامس بمصانع تعبئة المياه الطبيعية بسيوة بتكلفة وصلت إلى 141 مليون جنيه وتمويل 503 مشاريع صغيرة ومتوسطة بالمحافظة بقيمة 54 مليون جنيه.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي معبر السلوم القوات المسلحة محافظة مطروح الرئيس السيسي

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