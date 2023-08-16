وزارة العمل: بروتوكول تعاون لتدريب شباب الإسكندرية على مهن مستحدثة

شهدت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية فعاليات توقيع بروتوكول تعاون بين المديرية ومركز المهندس وذلك بهدف تدريب وتأهيل الشباب على مهنة إصلاح الإلكترونيات وإمكانية توفير فرص عمل لهم بعد التدريب.

المهن التي يتطلبها سوق العمل

ويأتي ذلك فى إطار سعى المديرية نحو تفعيل دورها فى تشغيل الشباب بالقطاع الخاص وتوفير برامج تدريبية مستحدثة على المهن التى يتطلبها سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بإشراك القطاع الخاص والجهات المتخصصة والاستفادة من خبراتهم فى هذا المجال، وذلك من برامج التدريب المهنى المجانية التى توفرها المديريات بالمحافظات للشباب من الجنسين لتأهيلهم وإصقالهم بالمهارات اللازمة المطلوبة فى المهن التى يحتاجها سوق العمل الداخلى والخارجى.

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مديرية العمل بالإسكندرية

وأوضحت وزارة العمل فى بيان لها أنها تلقت تقريرًا من المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية أفاد فيه، أنه قام بالتوقيع على البروتوكول ممثلًا عن المديرية، ونجلاء عدلي حسن رئيس مجلس إدارة مجموعة المهندس، مؤكدًا خلال التوقيع أن المديرية تسعى دائمًا لتقديم خبراتها للشباب من أجل توفير تأهيلهم على أعلى مستوى من الكفاءة، وأن ذلك يأتى من خلال التعاون المشترك مع جميع الجهات المتخصصة فى مجالات تدريب الشباب، وأن ذلك يتحقق من خلال التطوير المستمر للتدريب وتنمية مهارات الشباب من الجنسين لتأهيلهم لسوق العمل وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وفقًا لما يتطلبه سوق العمل فى العديد من المجالات، كما حضر الفعاليات ايفيت عبد المسيح مدير إدارة مراكز التدريب بالمديرية، وايمان نبيل مدير إدارة العلاقات العامة.

وأكد وكيل المديرية بأن البرنامج التدريبي في مجال الإلكترونيات وإصلاح الشاشات مدتة شهر، ويشمل مجموعة من البرامج، منها: تعريف العناصر الإلكترونية، وشرح مكونات الشاشات، والتدريب على ماكينة الكوفات، كما يتضمن تدريب عملى ونظرى بالورشة الإلكترونية الفعلية، والتأهيل النفسي للتعامل مع الأجهزة والعميل، وتدريب فعلى على الأجهزة المستخدمة لمعرفة تتبع العطل، كما أنه من مميزاته توفير فرص عمل مناسبة للأوائل والمتميزين، وسوف يعلن عن استقبال أول دفعة خلال الأيام القادمة فور الانتهاء من تجهيز القسم.

فرص العمل للشباب

ولفت إلى أن البروتوكول قد نص على أوجه تعاون وتنسيق بين الطرفين لتوفير فرص العمل للشباب والحد من معدلات البطالة حيث أن إصلاح الإلكترونيات والشاشات من المهن المطلوبة لسوق العمل داخل المحافظة، بالإضافة إلى تنظيم ورش العمل والتدريب العملي وتوعية الشباب على أهمية التدريب من أجل التشغيل، وكذلك يحصل المتدربين على شهادات اتمام التدريب معتمدة من مديرية العمل ومركز المهندس.