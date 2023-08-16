الأربعاء 16 أغسطس 2023
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محافظات

مصرع عامل سقط من عقار بالمنيا

مصرع عامل سقط من
مصرع عامل سقط من عقار بالمنيا، فيتو

لقى شخص مصرعه سقط من علو أثناء عمله بإحدى الوحدات السكنية بمركز العدوة شمال المنيا حيث لفظ أنفاسه الأخير في الحال، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية بالمنيا، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة تتضمن مصرع شاب إثر سقوطه من إحدى الوحدات السكنية في مركز العدوة، وتم نقله إلى المستشفى للعرض على الطبيب الشرعي.

وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع شاب يبلغ من العمر 15 عاما،  مقيم بإحدى قرى مركز العدوة إثر إصابته بنزيف حاد بعد سقوط من الطابق الرابع، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى العدوة تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات.

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