يوفر عمل لـ 100 سيدة وفتاة، جولة داخل أول مشغل لإنتاج الحرير من السجاد بقنا (بث مباشر)

أجرت فيتو بثا مباشرا داخل أول مصنع لإنتاج الفركة والسجاد الحرير بمدينة نقادة جنوب محافظة قنا.

ويعد هذا أول مصنع للسيدات والفتيات فقط يعمل على صناعة السجاد والفركة من شال سياحي، وطرح للحجاب.

وأكدت العاملات أن العمل داخل المصنع استغرق وقتا من تدريب وإنتاج وهناك عدد منهم بعمل داخل منزله.

ونوهت العاملات إلى أن المصنع يوفر لهم وسيلة مواصلات للوصول إلى المصنع والعودة إلى منازلهم.

كما أكدوا أن العمل وفر لهم فرص عمل ودخل ثابت شهريا وقالوا: نطمح مستقبلا إلى خط إنتاج يكون باسمهم ويوفر فرص عمل متنوعة إلى جميع الفتيات والسيدات بأعمار مختلفة وخريجي جامعات ومؤهلات متوسطة وفوق متوسطة.

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