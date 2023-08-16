الأربعاء 16 أغسطس 2023
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محافظات

ضبط محطة رصيف مواد بترولية بدون ترخيص بالمنيا

ضبط محطة رصيف مواد
ضبط محطة رصيف مواد بترولية بدون ترخيص بالمنيا، فيتو

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا جهودها بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز البلدية، والمتابعة الدورية، بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، قال تاج أبو سداح رئيس مركز أبوقرقاص إن الوحدة المحلية حررت 25 محضرا تموينيا خلال حملة مكبرة على الأسواق والمخابز البلدية بدائرة المركز، بالتعاون مع إدارة التموين وعدد من الجهات المعنية، حيث تنوعت المخالفات بين (نقص وزن ـ غير مطابق للمواصفات ـ نظافة ـ عدم صرف بون ـ عدم وجود سجلات ـ عدم الإعلان عن الأسعار)، بالإضافة إلى تنفيذ حملة مكبرة على الأسواق وأماكن بيع السلع والمواد الغذائية والتموينية والمحلات التجارية، لضبط أسعار السلع والمواد الغذائية والقضاء على الاحتكار.

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وفي مركز العدوة، أشار أحمد خلف رئيس المركز، أن الوحدة المحلية نفذت حملة تموينية بقريتي الشيخ مسعود وبني عامر، أسفرت عن تحرير 11 محضرا تموينيا تنوع بين (عدم إعلان عن التسعيرة المقررة- سلع بدون فواتير-تجميع سلع ومواد بترولية مدعمة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

 وقال هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، إنه تم تنفيذ عدد من الحملات بالتعاون مع الجهات المعنية أسفرت عن ضبط محطة رصيف مواد بترولية بدون ترخيص، وتم تحرير مخالفات تموينية لمخزن لحيازته مواد غذائية بدون فواتير، وسلع تموينية مدعمة ناقصة الوزن.

وأوضح عامر طه رئيس مركز ديرمواس، أن الوحدة المحلية نفذت حملة تفتيشية مكبرة على المخابز البلدية بدائرة المركز بالتعاون مع الجهات المعنية أسفرت عن تحرير 17 محضرًا تنوع بين (نقص وزن ـ غير مطابق للمواصفات ـ عدم نظافة ـ عدم إعطاء بون ـ عدم الإعلان عن الأسعار)، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

 

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