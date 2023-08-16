طلاب كلية السياحة والفنادق يشاركون في المعسكر التدريبي للقومى للمرأة بالإسكندرية

شارك طلاب كلية السياحة والفنادق بالإسكندرية فى المعسكر التدريبي الذي ينظمه المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، والتعاون الإسباني في مصر، وبالاشتراك مع مؤسسة ويل اسبرينج، واستهدف طلبة وطالبات كلية السياحة والفنادق بجامعتي الإسكندرية ومطروح، بهدف تدريبهم وتوعيتهم على كيفية دعم وتعزيز بيئة عمل آمنة للمرأة العاملة في القطاع السياحي، واستمر على مدار ٣ أيام بالإسكندرية.

فى إطار مشروع دعم وتهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة في قطاع السياحة فى مصر، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية.

Advertisements

وأشارت الدكتورة عبير عطية عميد كلية السياحة والفنادق أن المعسكر وقد تضمن العديد من الأنشطة والموضوعات أهمها كيفية إدارة الوقت والتخطيط والمهارات الشخصية للحصول على العمل وقيم وأخلاقيات العمل ومهارات التواصل والعمل في فريق، إلى جانب موضوعات الذكاء الاجتماعي ومعادلة التغيير.

وأشارت الدكتورة منال فودة المدير التنفيذي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الإسكندرية، أن الوحدة شاركت في الفعاليات والمجموعات النقاشية للتعرف على وجهات نظر المشاركين حول دور المرأة العاملة ومدى أهمية تقلدهن للمناصب القيادية فى المجالات المختلفة، ومدى معرفتهم بالمفاهيم المتعلقة بتمكين المرأة، ومدى أهمية ملاءمة البيئة المحيطة لعمل المرأة، وأضافت أن الطلاب والطالبات تعرفوا خلال المعسكر على أشكال العنف ضد المرأة وتم عرض قصص نجاح لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس فيما يتعلق بالتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة والفتاة.