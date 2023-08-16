الأربعاء 16 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

طلاب كلية السياحة والفنادق يشاركون في المعسكر التدريبي للقومى للمرأة بالإسكندرية

كلية السياحةوالفنادق
كلية السياحةوالفنادق يشاركون في المعسكر التدريبي للقومي،فيتو

 شارك طلاب كلية السياحة والفنادق بالإسكندرية  فى المعسكر التدريبي الذي ينظمه المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، والتعاون الإسباني في مصر، وبالاشتراك مع مؤسسة ويل اسبرينج، واستهدف طلبة وطالبات كلية السياحة والفنادق بجامعتي الإسكندرية ومطروح، بهدف تدريبهم  وتوعيتهم على كيفية دعم وتعزيز  بيئة عمل آمنة  للمرأة العاملة في القطاع السياحي، واستمر على مدار ٣ أيام بالإسكندرية.

فى إطار مشروع دعم وتهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة في قطاع السياحة فى مصر، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية.

Advertisements

وأشارت الدكتورة عبير عطية عميد كلية السياحة والفنادق أن المعسكر وقد تضمن العديد من الأنشطة والموضوعات أهمها كيفية إدارة الوقت والتخطيط والمهارات الشخصية للحصول على العمل وقيم وأخلاقيات العمل ومهارات التواصل والعمل في فريق، إلى جانب موضوعات الذكاء الاجتماعي ومعادلة التغيير.

وأشارت الدكتورة منال فودة المدير التنفيذي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الإسكندرية، أن الوحدة شاركت في الفعاليات والمجموعات النقاشية للتعرف على وجهات نظر المشاركين حول دور المرأة العاملة ومدى أهمية تقلدهن للمناصب القيادية فى المجالات المختلفة، ومدى معرفتهم بالمفاهيم المتعلقة بتمكين المرأة، ومدى أهمية ملاءمة البيئة المحيطة لعمل المرأة، وأضافت أن الطلاب والطالبات تعرفوا خلال المعسكر على أشكال العنف ضد المرأة وتم عرض قصص نجاح لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس فيما يتعلق بالتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة والفتاة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اخبار الاسكندرية طقس

مواد متعلقة

بيان عاجل من الجيش الأمريكى بشأن دخول قواته العراق

بولندا تشهد أكبر عرض عسكري منذ عقود

تفاصيل قرعة دوري الجمهورية للشباب مواليد 2003

الأكثر قراءة

قرار جديد من النيابة في بلاغ محمد الشيبي ضد حسين الشحات

مصادر مصرية: طائرة زامبيا المحتجزة لم تهبط في مطار القاهرة

رئيس الإسعاف يصل شمال سيناء لتفقد نقاط الهيئة

سعر الذهب اليوم الأربعاء داخل الأسواق

تنسيق الكليات 2023، أهم 10 تخصصات تفتح الأبواب لوظائف المستقبل

عودة تراخيص البناء تشغل بال المصريين، والنشطاء: العمال هيرجعوا يشتغلوا تاني

يد الزمالك يفوز على عين التوتة الجزائري في افتتاح مشواره بالبطولة العربية

تنسيق معهد فني صحى 2023 بجميع المحافظات وشروط الالتحاق

Advertisements

منوعات

المزيد

خلل تقني يسمح بسحب أموال غير موجودة بالحسابات البنكية فى أيرلندا

أغرب القضايا، قاضٍ مخمور يقتل زوجته، ويعتذر لزملائه: مش هاجي الشغل النهاردة

أفضل طريقة لصيانة التكييف والحفاظ عليه (فيديو)

أزمة البطيخ الملوث تصل البرلمان المغربي

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

ثبات سعر اليوان الصيني في تعاملات الصباح اليوم

سعر القصدير عالميًا اليوم الأربعاء 16-8-2023

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 16-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

آخرها مسلسل نعمة الأفوكاتو.. أعمال جمعت مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ركوب الفيل في المنام وعلاقته بتيسير الحال وتولي منصب مرموق

أسامة قابيل: المساكنة خطة شيطانية لنشر الفسق والفجور فى المجتمعات

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية