الأربعاء 16 أغسطس 2023
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محافظات

"فيتو" داخل مزرعة لإنتاج التوت ودود القز بمحافظة قنا (فيديو)

دودة الفز،فيتو
دودة الفز،فيتو

أجرت فيتو بثا مباشرا داخل مزرعة لإنتاج التوت ودود القز بصعيد مصر في محافظة قنا.

وأكد علي ماهر، مشرف البرامج الزراعية بمؤسسة النداء، المشرف علا برامج مؤسسة ساويرس أن  المشروع مقام على مساحة ٣٠ فدانا لإنتاج التوت الذي يتربى عليه دودة القز.

 

وأشار إلى أن تكلفة المشروع الإجمالية بلغت 16 مليون جنيه كمرحلة أولى، بهدف توطين إنتاج الحرير الطبيعي، واستكمال سلسلة القيمة المضافة بتصنيع منتجات نسيجية للتصدير من خيوط الحرير الطبيعي، فضلا عن أن المشروع وفر 100 فرصة عمل لأبناء مركز نقادة.

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ونوه بأنه تم إضافة مساحة 20 فدانا كمرحلة ثانية للمشروع سيتم زراعتها بأشجار التوت المتقزم، وعدد من التدخلات الزراعية الأخرى مثل منحل لإنتاج العسل الأبيض وإنتاج الطرود، بالإضافة إلى زراعة قصب السكر بالتنقيط، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية.

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زراعة قصب السكر صعيد مصر قنا محافظة قنا مركز نقادة

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