بمشاركة الأهلى، فيفا يعلن موعد قرعة كأس العالم للأندية

فيفا، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن موعد إجراء قرعة كأس العالم للأندية 2023 التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر المقبل بمشاركة النادى الأهلى بطل دوري أبطال أفريقيا.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في بيان رسمى عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: إن القرعة ستقام بأحد فنادق مدينة جدة يوم السابع من سبتمبر المقبل بحضور ممثلي الفرق المشاركة في البطولة.

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وواصل بيان الفيفا أنه فتح الباب لوسائل الإعلام للتسجيل لحضور حفل القرعة الرسمي في موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري.

كشفت تقارير صحفية سعودية أن اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية 2023، استقرت على موعد إجراء قرعة المسابقة التي تقام لأول مرة في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر 2023.

وتجرى مراسم قرعة كأس العالم للأندية 2023 في مدينة جدة أوائل شهر سبتمبر المقبل، بحضور ممثلي جميع الأندية المشاركة في البطولة، وعلى رأسها اتحاد جدة، بطل الدوري السعودي 2023/2022 والنادي الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا ومانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لوسائل الإعلام السعودية، تقام 5 مباريات من مونديال الأندية على ملعب الجوهرة المشعة، فيما ستقام مباراتان فقط على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، ما يعني إقامة جميع المباريات في مدينة جدة على ملعبين، لكن هناك محاولات من أجل إقامة جميع المباريات على ملعب الجوهرة المشعة فقط، في حال قدرة الملعب على ذلك.

وأكدت تقارير أنه بناء على ملاحظات وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يتم العمل حاليًا على بعض التعديلات في الملاعب، وعليه لن تلعب أي مباريات خلال أول 4 جولات من بطولة الدوري السعودي على ملعب الجوهرة، بسبب العمل على بعض التحديثات.

وستكون نسخة كأس العالم للأندية المقبلة، التي تحمل الرقم 20، هي الأخيرة بنظامها الحالي الذي يتمثل في مشاركة 7 فرق فقط من مختلف القارات، تم تحديد 6 منها، ويتبقى التعرف على هوية بطل أمريكا الجنوبية المنتظر تتويجه ببطولة كوبا ليبرتادوريس نوفمبر المقبل.

الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2023

وتتمثل الفرق الستة في، الاتحاد السعودي بصفته ممثل البلد المستضيف، ومانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا، والأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، وريد دايموندز الياباني بطل دوري أبطال آسيا، وليون المكسيكي بطل دوري الكونكاكاف، وأوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عبر موقعه الرسمي عن زيادة قيمة الجوائز المخصصة لبطولة كأس العالم للأندية في نسختها القادمة، والمقرر إقامتها في مدينة جدة السعودية.

جوائز النسخة القادمة في كأس العالم للأندية

وخصص الاتحاد الدولي جائزة مالية قيمتها 5 ملايين دولار للفريق البطل، أما الوصيف فيحصل على 4 ملايين دولار.

ويحصل الفريق صاحب المركز الثالث على مليونين ونصف المليون دولار، ومليوني دولار للفريق صاحب المركز الرابع، بينما يحصل صاحب المركز الخامس على مليون ونصف المليون دولار، وصاحب المركز السادس على مليون دولار، وينال صاحب المركز السابع والأخير على نصف مليون دولار.

موعد بطولة كأس العالم للأندية

وتقام النسخة القادمة من بطولة كأس العالم للأندية، بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية في الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر المقبل.

الأهلي ممثلا لأفريقيا في مونديال الأندية بجدة

وتشهد النسخة القادمة من بطولة كأس العالم للأندية مشاركة النادي الأهلي ممثلا للقارة الافريقية بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب نظيره فريق الوداد البيضاوي المغربي.

فيما يشارك فريق اتحاد جدة السعودي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني أحمد حجازي، وطارق حامد في البطولة بعد الحصول على لقب الدوري السعودي للمحترفين.

ويمثل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي قارة أوروبا، بعد تحقيق لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه على حساب نظيره فريق إنتر ميلان الإيطالي.