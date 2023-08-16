الأربعاء 16 أغسطس 2023
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محافظات

تشكيل الجهاز الفني الجديد لنادي بيلا بكفر الشيخ

تشكيل الجهاز الفني
تشكيل الجهاز الفني الجديد لنادي بيلا بكفر الشيخ،فيتو

أعلن نادي بيلا الرياضي، بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة جمال الصيرفي، تشكيل الجهاز الفني والإداري الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، استعدادًا للمشاركة بدوري القسم الثالث للموسم الرياضي 2023 - 2024.

ويضم الجهاز الفني الجديد، حسام الشربيني، مديرًا فنيًا، وإسلام عبد الله، مدربًا عامًا، وهشام بدوي، مُعد بدني ومدربًا مساعدًا، وحمادة بهلول، مدربًا لحراس المرمى، ووليد الشبراوي، مديرًا إداريًا.

وبدأ نادي بيلا الرياضي فترة الإعداد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي للموسم الجديد، لتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا للموسم المقبل نظرًا لأهمية المنافسة من أجل تحقيق آمال وأحلام وتطلعات جمهور نادي بيلا في الصعود مرة أخري لدوري الدرجة الثانية الممتاز «ب».

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كما حسم نادي بيلا خلال الأيام الماضية عدة صفقات جديدة وقوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأول في الموسم القادم من أجل المنافسة علي الصعود للقسم الثاني.

وعلي صعيد متصل، يخضع ملعب نادي بيلا الرياضي لعمليات صيانة شاملة وتجهيز وإنارة حتي يكون جاهز تمامًا لاستقبال مباريات الفريق الأول في منافسات دوري القسم الثالث المزمع انطلاقه خلال الفترة القليلة المقبلة.

 

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