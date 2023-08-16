الأربعاء 16 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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عصام كامل
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اقتصاد

استقرار سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

سعر اليورو اليوم،ڤيتو
سعر اليورو اليوم،ڤيتو

شهد سعر اليورو استقرارا في تعاملات الصباح اليوم الأربعاء مقابل الجنيه في البنك المركزي.

وبحسب آخر تحديث وارد على الموقع الرسمي للبنك المركزي لم تتغير أسعار بيع وشراء اليورو اليوم في التعاملات الصباحية حيث استطاع الجنيه إيقاف صعود سعر اليورو نحو مزيد من المكاسب.

ويعد اليورو واحدا من العملات الأجنبية المهمة التي يحرص البنك المركزي المصري والبنوك على متابعة التحولات السعرية فيها ونشرها في مقر العمل داخل البنوك يوميا.

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سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.69 جنيه للشراء، و33.85جنيه للبيع.

أسعار العملات، وشهد سعر الجنيه المصري، حالة من الارتفاع أمام بعض العملات الأجنبية والعربية، والتراجع أمام العملات الأخرى في بداية اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023، بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

وننشر أسعار العملات في البنك المركزي المصري، بموجب آخر تحديث للبنك:

أسعار العملات اليوم، فيتو

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.69 جنيه للشراء، و33.85جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 39.16 جنيه للشراء، 39.33 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 35.17 جنيه للشراء، و35.33 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 100.18جنيه للشراء، و100.63 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع. 

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 21.17 جنيه للشراء، و21.27جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 19.93جنيه للشراء، و20.02 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.78 جنيه للشراء، و82.14 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.07 جنيه للشراء، و80.42 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع. 

 

 

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.42جنيه للشراء، و43.72جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.23جنيه للشراء، و4.25 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.69 جنيه للشراء، و33.85جنيه للبيع.

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