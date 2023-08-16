الأربعاء 16 أغسطس 2023
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أخبار مصر

وزير الدفاع يكرم أبطال القوات المسلحة المحققين لإنجازات رياضية

وزير الدفاع يكرم
وزير الدفاع يكرم أبطال القوات المسلحة، فيتو

 شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مراسم تكريم لاعبى ولاعبات المؤسسات العسكرية الرياضية المشاركين فى مختلف البطولات الدولية والعالمية خلال الموسم الرياضى 2022/ 2023 وأوائل الدورى الرياضى للقوات المسلحة للعام التدريبى 2022/ 2023، وأبطال بعثة الاتحاد الرياضى المصرى للإعاقات الذهنية المشاركة بدورة الألعاب العالمية  "فيتشى 2023 ".

وجاء ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية والنقاد الرياضيين والإعلاميين.

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وبدأت مراسم الاحتفال بعرض فيلم تسجيلى من إعداد إدارة الشئون المعنوية عن جهاز الرياضة للقوات المسلحة تناول الإنجازات التى حققها أبطاله على مر الأجيال ومساهمتهم فى الارتقاء بالمنظومة الرياضية.

وألقى اللواء حسام خضر رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة كلمة وجه خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم المتواصل الذى تقدمه للإرتقاء بالمنظومة الرياضية للدولة والاهتمام ببناء قاعدة من الأبطال الرياضيين، مشيرًا إلى أن جهاز الرياضة بجانب مهمته الرئيسية وهى الاهتمام بالكفاءة البدنية لرجال ومقاتلى القوات المسلحة، يعمل على إعداد واكتشاف المزيد من الأبطال الرياضيين فى الألعاب الفردية وفق خطط مدروسة متوسطة وبعيدة المدى وذلك من أجل تحقيق إنجازات مشرفة ورفع علم مصر فى كافة المحافل الدولية والعالمية خاصة بدورة الألعاب الأولمبية القادمة " باريس 2024".

وقام القائد العام للقوات المسلحة بتكريم لاعبى ولاعبات جهاز الرياضة للقوات المسلحة المشاركين فى مختلف البطولات الدولية والعالمية، والحاصلين على مراكز متقدمة فى البطولات المختلفة، وعدد من قدامى الأبطال الأوليمبيين التابعين للمؤسسات العسكرية الرياضية، والحاصلين على مراكز متقدمة فى الفروسية وأيضًا الحاصلين على مراكز متقدمة من الاتحاد المصرى للإعاقات الذهنية.

ونقل الفريق أول محـمد زكى تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة للأبطال الرياضيين والأجهزة الفنية والإدارية مشيدًا بما حققوه من إنجازات رياضية عالمية وأفريقية وعربية أكدت قدرة المصريين على تخطى الصعاب وتحقيق الإنجازات.

وأشار إلى أن الرياضة هى الطريق الصحيح لبناء القوة وتهذيب الخلق والترويح عن النفس، مؤكدًا على أن ما حققه الأبطال الرياضيين هو موضع اعتزاز للقوات المسلحة وحثهم على بذل أقصى جهد من أجل تحقيق المزيد من البطولات.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاتحاد المصري للاعاقات الذهنية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى

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