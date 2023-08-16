محاضرات وورش عمل للنشء وأولياء أمورهم بمكتبة الإسكندرية

نظمت مكتبة الإسكندرية من خلال مكتبة النشء بقطاع المكتبات محاضرة "النوم سلطان" والتي قدمتها الدكتورة جيداء مكي؛ أستاذ أمراض المخ والأعصاب واستشاري أمراض النوم بكلية الطب بجامعة الإسكندرية، وورشة عمل "افهم خريطة عقلك" والتي قدمتها الأستاذة دينا حلمي؛ المستشار الأسري والتربوي، وذلك عبر برنامج مكتبة النشء لأولياء الأمور في عامه الثامن تحت شعار "العافية النفسية للجميع" خلال النصف الأول من شهر أغسطس الجاري.

وتُعد محاضرة "النوم سلطان" هي أحد محاضرات سلسة اعرف مخك والذي ينظمه البرنامج بالتعاون مع الفصل الطلابي المصري التابع للأكاديمية الأمريكية لعلوم وأمراض المخ والأعصاب، تحت إشراف نخبة من أعضاء هيئة تدريس كلية الطب بجامعة الإسكندرية، حيث تهدف السلسة لتبسيط المفاهيم الصحية والنفسية لكل أفراد الأسرة، وأيضا تحاول السلسلة توضيح العلاقة بين أنماطنا الحياتية وحالتنا النفسية والمزاجية. أما ورشة عمل "افهم خريطة عقلك" فهي ورشة عمل تفاعلية للنشء تتناول الأخطاء الشائعة في التفكير والتي تمنعه من ادراكه لمهاراته واستعداداته وذكاءاته المتعددة؛ من خلال بعض الألعاب التي تقدم له أيضًا الحل لتفادي هذه الافخاخ العقلية.

وتأتي تلك المحاضرة وورشة العمل ضمن برنامج مكتبة النشء لأولياء الأمور الذي يقدم العديد من الندوات والمحاضرات وورش العمل التي تشمل كل أفراد الأسرة، والتي تهدف إلى مجتمع متعافٍ تسوده علاقات صحية من خلال تلبية احتياجات جمهور البرنامج.

جدير بالذكر أن البرنامج يُقدَّم بشكل مجاني ومفتوح لكل أفراد الأسرة

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