توقيع عقد إنشاء شركة "المقاولون العرب-لواندا" بأنجولا

وقعت شركة المقاولون العرب عقد إنشاء شركة "المقاولون العرب-لواندا" في إطار شراكة بين شركة المقاولون العرب عثمان أحمد عثمان، وشركة ميركونز الانجولية وذلك في إطار جهود وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لبناء جسور التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة، وفتح آفاق عمل لشركات المقاولات المصرية في مختلف ربوع القارة الأفريقية.



صرح بذلك المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، قائلا: ستختص الشركة بتنفيذ مختلف المشروعات الإنشائية بدولة أنجولا، مضيفا: يأتي توقيع التعاقد كتتويج للزيارة الناجحة التي قام بها كارلوس ألبيرتو، وزير الإسكان والبنية التحتية الانجولي، للقاهرة بناء على دعوة من نظيره المصري الدكتور/عاصم الجزار، وتلا ذلك زيارة قيادات شركة المقاولون العرب لدولة أنجولا، وعقد العديد من جلسات التشاور مع هيئات الحكومة الأنجولية وشركات المقاولات المحلية.

و في ذات السياق من المقرر استكمال التعاون بزيارة الدكتور/عاصم الجزار إلى دولة أنجولا خلال الشهر القادم لتوقيع بروتوكول التعاون مع وزارة الإسكان والبنية التحتية بأنجولا طبقا لما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة السابقة للوزير الانجولي.

صرح المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، بأنه تقرر إعادة فتح باب التقدم من تاريخ الإعلان بالصحف، ولمدة شهرين، لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 566 لسنة 2020، بشأن إعادة تخصيص مساحة 880.99 فدان (منطقة صحراء الأهرام) والمرموز لها بالحرف "ب " نقلًا من الأراضي المخصصة لمحافظة الجيزة، ومساحة 21.83 فدان، نقلًا من الأراضي المخصصة لمحافظة الجيزة، والمرموز لها بالحرف " و"، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد.



وأوضح المهندس أمين غنيم، أنه يتم تقديم الطلبات لجهاز مدينة 6 أكتوبر، على النموذج المُعد لذلك، والذي يتم صرفه مجانًا، على أن يتم تقديم جميع المستندات الدالة على الملكية (أصل للاطلاع + صورة)، ورفع مساحي من جهة معتمدة واستيفاء باقي الشروط السابق الإعلان عنها كما هو موضح بقرارات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 173، مؤكدًا أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي، وأن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز مدينة 6 أكتوبر، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.



وحذر نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية، جميع الشركات والجمعيات والأفراد والجهات من القيام بأي تصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز مدينة 6 أكتوبر، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورًا، وأي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا، ولا يُعتد به من قبل الهيئة، وذلك حرصًا من الهيئة على الصالح العام، ومصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في معاملات غير قانونية.

كما صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم الانتهاء قريبا من تنفيذ 4704 وحدات سكنية، بالمرحلة الثانية لسكن موظفى العاصمة الإدارية الجديدة، بمدينة بدر، مشيرا إلى أن هناك متابعة مستمرة من موقع العمل من مسئولى الوزارة، بهدف سرعة الانتهاء من الوحدات، والتأكد من جودة التنفيذ.

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وخلال الجولة، وجه مسئولو الإسكان بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بالمشروع في أقرب وقت، موضحين أن نسبة تنفيذ العمارات تجاوزت 91% من المشروع،

وفي سياق متصل، تفقد مسئولو الإسكان، مشروع محطة رفع مياه رقم (5) بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 370 مليون جنيه، موضحين أن المحطة تتكون من 9 طلمبات.