الأربعاء 16 أغسطس 2023
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محافظات

تموين المنيا: ضبط 103 مخالفات خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز

محافظة المنيا، فيتو
محافظة المنيا، فيتو

تمكنت مديرية التموين بالمنيا من ضبط 103 مخالفات خلال عدد من الحملات التفتيشية والرقابية نفذتها المديرية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية، تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية والاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار ورصد محتكري السلع والمواد الغذائية.

من جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية حيث أسفرت عن ضبط 103 مخالفات، ففي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تم ضبط 97 مخالفة تموينية تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن– غير مطابق للمواصفات - توقف - سجلات -عدم وجود ميزان)، وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط 6 مخالفات منها (بيع بأزيد من الأسعار المقررة - مجهولة المصدر- شهادة صحية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد وكيل الوزارة، على عدم التهاون أو السماح لأي مخالف يخفى سلعة بغرض المضاربة أو الاحتكار أو المبالغة في سعرها، والتعامل بمنتهى الحزم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية.
 

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