الحرف التراثية تجمع شمل العرب.. مبدعون من الشام والمغرب يلتقون في معرض الجيزة.. وهذه أسعار المنتجات (فيديو وصور)

نظمت محافظة الجيزة معرض الحرف التراثية بالتعاون مع منصة أيادي مصر والتي شاركت فيه بعض المحافظات المصرية وبعض الدول العربية الأخرى كاليمن والمغرب وفلسطين والسودان، ويشمل المعرض الأعمال اليدوية المشهورة بها بعض القرى والمحافظات المصرية كالسجاد والخزف والفخار وبعض المنتجات التجميلية أو بعض الزرع والنبات بالتعاون مع وزارة الزراعة.

العارضة ياسمين عبدالله من السودان عمرها 21 عاما بدأت الحرفة بسبب والدتها حيث كانت تعمل بالمجال من قبل ثم تعلمت وبدأت في مجال الإكسسوار حيث أكدت على أن الصعوبة تكمن في هذه الحرفة منذ بداية خطوات الإبرة والخيط حيث أكدت أن هذه الحرفة تتميز بأن كل قطعة فريدة من نوعها ولا تشبه غيرها من القطع، والأسعار تتراوح بين 20 حتى 500 جنيه.

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المهندسة منال عبدالرحيم المصرية خريجة زراعة عين شمس سنة 1994 بدأت مشروعها بعمل مشتل زراعي بزراعة بعض متنوعات النبات مثل الصبار المرجان وصبار الوردة وصبار الهورس وأنواع لا حصر لها من النباتات وكل هذه النباتات طبيعية وهناك نوع من أنواع الصبار المعروفة باسم السلسفيريا الذي يمتص الطاقة السلبية الموجودة بالمكان ويعطي الأكسجين ويعمل على تنقية الهواء، والأسعار تتراوح بين 20 حتى 120 جنيها في متناول الجميع وكل ذلك حسب حجم الزرع.

وأيضا المهندسة إيمان عيد التي تعمل بالزراعة وتعمل في إعادة تدوير الأشياء والزراعة فيها مرة أخرى وقالت إن هناك ورشا لتعليم الأطفال لإعادة تدوير الأشياء واستخدامها مرة أخرى بالزراعة، وقالت إن يمكن للجميع زراعة بعض النباتات المستخدمة في بعض وصفات الطهى مثل الزعتر الجبلي الملئ بالفوائد والريحان وأكدت أن الخضرة والطبيعة تعطي للشخص طاقة ايجابية والأسعار تتراوح حسب حجم الزرع.

السيدة فيروز أحمد يوسف من دولة اليمن لها مشروعها الخاص بالعطور والشنط اليدوية والأزهار الخاصة بالتزيين وأكدت على أن جميع المنتجات طبيعية يمنية والاسعار تتراوح بين 50 حتى 100 جنيه في متناول جميع الطبقات.

رنا طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الألسن جامعة عين شمس فهي شاركت مع صديقة لها في سفارة بيرو وقالت إن بعض المشغولات لها قصص أسطورية مثل أسطورة "الفيل" ويوجد بعض الملصقات التي تمثل دولة بيرو وقالت ان اسعار الملصقات تتراوح بين 30حتي 50جنيها.

وننتقل لدولة فلسطين الشقيقة للسيدة نادية سعيد الأغا مسؤولة لجنة التراث لاتحاد المرأة وقالت إنها جاءت إلى مصر بدعوة من السفارة اليمنية للمشاركة في هذا المعرض وتعرض المنتجات الفلسطينية التي يتم صنعها بأيدي سيدات فلسطينيات وهم 65 سيدة مشتركة بهذا العمل العظيم ولكل قطعة تحمل علامة مميزة لدولة فلسطين، وقالت إن الأسعار تتراوح بين 100 حتى 200 جنيه ووجهت الشكر لمصر لأنها تحتضن الشعوب العربية دائما.

وننتقل لوليد عبيد وهو فنان تشكيلي وشارك بلوحاته الخاصة، وقال إن الأسعار تتراوح بين 2000 حتى 4000 جنيه ووجهه الشكر لمصر.

أما نشوى العمودي اليمنية فهي مصممة إكسسوارات يدوية وكانت ترتدي زي محافظة حضر موت وأكدت أن جميع هذه المشغولات بصنع اليد وعبرت عن سعادتها بالمشاركة في المعرض وبدأت في هذا المجال كهواية منذ الطفولة ثم العمل به حتى الأن، والأسعار تبدأ من 50 جنيها.

فوزي محمود من محافظة المنوفية أحد العارضين في مجال الفخار والخزف وقال إنه توارث المهنة من والده الذي كان يعمل بالفخار وأكد أن مهنة العمل بالفخار قديمة وأوضح أن الأواني الفخارية والخزف هي أدوات صحية للغاية ولا يوجد منها أي ضرر، والأسعار من 5 حتى 100 جنيه وأكد أن المستخدم في هذه الحرفة هو النار والماء فقط.

مروة أدم رئيس مجلس أمناء إحدى المؤسسات تعمل على مستوى جمهورية مصر العربية، وأوضحت أن المجال هو عبارة عن مشغولات فنية من الجلد الطبيعي، وتعرض أيضا عرائس صحية وآمنة ومستحضرات تجميلية من الطبيعة وزيوت طبيعية لا يوجد بها أي شئ ضار بالبيئة أو الصحة وأوضحت أنها عملت على دمج التوعية بالفن وقالت إن مصر يوجد بها العديد من الموارد الطبيعية لابد من استغلالها بصورة صحية والأسعار، تتراوح بين 20 حتى 1000 جنيه.

سهيلة من محافظة الجيزة من شباب الخريجين وتعمل بمجال المشغولات التراثية الجلدية والخشبية وهو ما يشمل التراث الإسلامي أو الفاطمي والفرعوني وأوضحت أن بعض المشغولات تستغرق ما يقرب من أسبوع أو أسبوعين وأكدت أنها تعتمد على إظهار تراث مصر العريق، والأسعار تتراوح بين 50 حتى 2000 جنيه.

أحد العارضين بمصنع الحرانية قال إن الشغل بتميز بالصباغة النباتية وأن كل قطعة فريدة من نوعها وهناك أحجام مختلفة مميزة، والأسعار تتراوح بين 1000 حتى 30000 جنيه.

بركات يسري صاحب منتجات خيامية وشنط يدوية قال إنه ورث المهنة عن والده ويعمل في هذه الحرفة منذ سبع سنوات، وقال إن شغل الخيامية شغل يدوي بالإبرة وكل ذلك مستوحى من التراث الفرعوني والإسلامي أو الخط العربي أو المناظر الشعبية المصرية بجانب ذلك يستطيع أن يرسم أي طراز آخر وأكد أن حرفة الخيامية ليس لها منافس بأي دولة أخرى، والأسعار تتراوح من 30 حتى 1000جنيه.

اسراء ربيع من محافظة أسوان أوضحت أن المحافظة رشحتها لتمثيلها في المعرض وقالت إنها انضمت للجمعية التعاونية النسائية بأسوان وهو شغل الخوص والجلد والحرف اليدوية ومازالت مستمرة في تطوير المجال، وأعلى سعر لهذه المنتجات 600 جنيه.

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