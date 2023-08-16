أسعار الأجهزة الكهربائية بشارع عبدالعزيز في العتبة ( فيديو وصور)

ارتفاع متكرر شهدته أسواق الأجهزة الكهربائية مؤخرا تبعته حالة من الركود في عملية البيع والشراء، ورصدت “فيتو” أسعار الأجهزة الكهربائية من داخل شارع عبدالعزيز بوسط القاهرة.

وقال ياسر محمد صاحب أحد محلات شارع عبدالعزيز إن أسعار الأجهزة الكهربائية في تزايد مستمر وحركة البيع والشراء في تنازل مستمر.

وأضاف أن الثلاجة التي كانت منذ ستة أشهر بعشرة آلاف جنيه وصل سعرها إلى عشرين ألف جنيه، مؤكدا أن سبب ارتفاع الأسعار هو عدم توفير بضائع كافية حيث لا يوجد استيراد للأجهزة الكهربائية وارتفعت الأسعار إلى ثلاثة أضعاف عما كانت السنة الماضية.

Advertisements

وترصد فيتو التقرير التالي لأسعار الأجهزة الكهربائية منها:

الثلاجات المستوردة تبدأ من 30000 جنيه والمصري يبدأ من 10000 جنيه.

ثلاجة sharp 16 قدم سعرها يصل 24000.

ثلاجة Toshipa تصل إلى 21000.

ثلاجة LG سعرها يصل إلى 50000.

أسعار الشاشات التلفزيونية تبدأ 3500 "32بوصة".

الشاشة "65 بوصة" تصل إلى 16000.

الشاشة "75 بوصة" تصل إلى 20000 جنيه.

الشاشة "43 بوصة" تصل إلى 9000 جنيه.

الشاشة LG تصل إلى 8500 جنيه.

سعر البوتجازات يبدأ من 4000 جنيه حتى 14000 جنيه والمستورد يصل إلى 40000 جنيه.

المراوح تبدأ من 600 حتى 1600 جنيه.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.