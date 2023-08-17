الكتب الخارجية بالمجان.. شباب قرية دروة بالمنيا يطلقون مبادرة خد كتاب وسيب كتاب.. وأصحاب المبادرة: هدفنا تخفيف الأعباء ولدينا ملخصات مجانية لجميع المراحل (فيديو)

باتت الكُتب الخارجة لطلاب المراحل التعليمية المختلفة، عائقًا كبيرًا أمام أولياء الأمور في محافظة المنيا، خاصة بعدما وصل سعر البعض منها لـ 800 جنيه للكتاب الواحد، الأمر الذي جعل أهالي المنيا عامة وملوي خاصة تفكر في مبادرات تنقذهم من غلاء أسعار الكتب الخارجية.

شباب قرية دروة بملوي

هنا فكر شباب قرية دروة التابعة إداريًا لمركز ومدينة ملوي بمحافظة المنيا، في مبادرة لتخفيف الأعباء المادية عن كاهل البسطاء ومحدودى الدخل وطلاب الأسر الأكثر إحتياجًا من خلال مبادرة بعنوان «خد كتاب وسيب كتاب»، وللغير قادرين بشكل مجاني.

Advertisements

ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

في هذا السياق، بدأ عزت أحمد عبد العال، أحد مطلقي المبادرة بقرية دروة، قررنا مواجهة ارتفاع أسعار الكتب الخارجية باستبدال الكتب القديمة من أجل سد احتياجات الطلاب.

الكتب المدرسية

وخلال تصريحاته لـ فيتو، أكد كان لدي العديد من الكتب المدرسية في المنزل وغير مستغلة وفضلًا عن ارتفاع أسعار الكتب الخارجية والتي وصلت سعر إحدها لـ 800 جنيه لذلك قررنا إطلاق مبادرة "خذ كتاب وسيب كتاب" من أجل مساعدة الأسر الأكثر احتياجا.

«المبادرة بشكل مجاني بدون أي مقابل مادي».. بتلك الكلمات استكمل "عزت" حديثه موضحًا الطالب الذي ليس معه أي كتب من أجل استبدالها أيضًا يحصل على الكتب التي يحتاج إليها بدون دفع أي مقابل مادي، بدون مقابل نهائيًا.

لاقت المبادرة ترحيبا واسعا من أهالي القرية كما أن هناك مدرسين رحبوا بالفكرة وتبرعوا بمذكرات وملخصات مجانية لمساعدة الطلاب وهناك أشخاص ليسوا لديهم طلاب في المراحل التعليمية ولكن أيضا يتبرعون بالكتب التي لديهم.. هذا ملخص ما نوه عنه «وليد حمدي موسي»، أحد شباب المبادرة.

سعر كيلو الورق

لا أخفى عنك سرًا، فكثيرًا ندفع أموال من حسابنا الخاص، حتى نستطيع شراء كتب أخرى تفيد طلاب أهالي القرية راجيًا أولياء الأمور في قرية دروة لـ طلاب المراحل المختلفة بعدم بيع الكتب التي يمتلكونها لأصحاب المطاعم "بعض أولياء الأمور الذين يبيعون كيلو الكتب " الناس اللي بتبيع الكتب الكيلو 5 جنيهات، ده حرام إحنا بنروح تاني نشتري الكيلو بـ20 جنيها !!.

مبادرة أهالي قرية دروة

وتدخل "محمود فاروق"، أحد مطلقي المبادرة في الحديث قائلًا: يتم فرز الكتب على حسب كل مرحلة سواء" ابتدائي وإعدادي وثانوي"، من أجل توزيعها على الطلاب منوهًا أن هدف المبادرة مساعدة الأسر الأكثر احتياجا.