الأربعاء 16 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

قانون الإجراءات الضريبية الموحد، 3 ممنوعات على الموظفين

الإجراءات الضريبية،
الإجراءات الضريبية، فيتو

وضع قانون الإجراءات الضريبية الموحد عددا من الممنوعات على الموظفين وخاصة من انتهت خدمته.

وتنص المادة (٢٤) على أنه لا يجوز لموظف المصلحة الذي انتهت خدمته لأي سبب من الأسباب أن يحضر أو يُشارك أو يترافع أو يمثل أيا من الممولين أو المكلفين.
سواء كان ذلك بنفسه أو عن طريق وكيل له في أي من الملفات الضريبية التي سبق له الاشتراك في فحصها أو مراجعتها أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات ربط الضريبة فيها، وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء خدمته.

Advertisements


قانون الإجراءات الضريبية الموحد

 

ونصت المادة (١٢) على أن يلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة بأن يقدم للمصلحة المستندات التالية الخاصة بمعاملاته التجارية والمالية لتسعير المعاملات:

(أ) الملف الرئيس: ويشمل المعلومات اللازمة عن جميع أعضاء مجموعة الأشخاص المرتبطة.

(ب) الملف المحلي: ويشمل المعاملات البينية للممول المحلي وتحليلاتها.

ضوابط الإقرار الضريبي

(ج) التقرير على مستوى كل دولة على حدة: ويشمل المعلومات المتعلقة بمجموعة الأشخاص المرتبطة فيما يخص توزيع دخل مجموعة الشركات على مستوى العالم والضرائب المسددة من جانب المجموعة، وعدد العاملين لديها، ورأس المال، والأرباح المحتجزة، والأصول الملموسة للمجموعة في كل دولة، وتحديد الدول التي تُمارس فيها المجموعة أنشطتها، وكذلك المؤشرات الخاصة بمكان ممارسة النشاط الاقتصادي عبر مجموعة الأشخاص المرتبطة.

ويجوز للوزير أو من يفوضه الإعفاء من تقديم تقرير على مستوى كل دولة علي حدة المشار إليه وفقًا لظروف كل شركة، وبما يتفق مع الممارسات الدولية.

الإجراءات الضريبية، ويكون للمصلحة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المادة، وضع قواعد التسعير التي تراها ملائمة، وذلك دون الإخلال بحق الشركة في الطعن والاعتراض على قرار المصلحة، وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويعفي الشخص الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة الأولي من هذه المادة الذي لا يتعدى إجمالي قيمة تعاملاته مع أشخاص مرتبطة خلال الفترة الضريبية مبلغ ثمانية ملايين جنيه من أحكام البندين (أ، ب) المشار إليهما، ويجوز بقرار من الوزير زيادة هذا المبلغ.

 

ضوابط تقديم الإقرار الضريبي 

 

قانون الإجراءات الضريبية، ويحدد الدليل الإرشادي الذي يصدره الوزير القواعد والإجراءات المنظمة لما ورد بالفقرة الأولي من هذه المادة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاجراءات الضريبية الموحد الإجراءات الضريبية الضريبية الموحد النشاط الاقتصادى قانون الاجراءات الضريبية قانون الاجراءات الضريبية الموحد

الأكثر قراءة

التموين تحدد فئتين فقط للاستبعاد من أصحاب البطاقات التموينية

3 أسباب تجبر إدارة الزمالك على بيع زيزو لـ الشباب السعودي

حقيقة تأجيل بداية العام الدراسي الجديد في المدارس

أول ظهور لنجلي عادل إمام بعد تصريحات مادلين طبر المسيئة لأسرة الزعيم (فيديو)

السعودية تعدم شابا أمريكيا من أصول مصرية بعد قتل والده في المملكة

الأهلي يسدد القسط الثاني لـ ميتلاند الدنماركي في صفقة انتقال إمام عاشور

بقرار جمهوري، إنشاء 3 كليات جديدة في جامعة بنها الأهلية

تأكيدا لانفراد فيتو، انضمام طبيب الأهلي السابق إلى نادي فيوتشر

Advertisements

منوعات

المزيد

وزيرة الخزانة الأمريكية تعلق على تناولها فطر الهلوسة في الصين

ألمانيا توافق على مشروع قانون يبيح زراعة واستخدام الماريجوانا

مطعم برجر شهير في الهند يتخلي عن شرائح الطماطم لهذا السبب

طبق الكنافة يثير جدلًا واسعا في الأردن، اعرف السبب وعلاقة ذلك بنتائج الثانوية العامة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 16-8-2023 في نهاية التعاملات

طقس الغد، تحذير من الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر

آخر تطورات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأربعاء

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 16-8-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مش عارف يبقى «نمبر وان» في السينما.. أزمة محمد رمضان مع شباك التذاكر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

25 سببا تدفعك للتصدق، وأفضل أنواع الصدقات

تفسير حلم الكنافة في المنام وعلاقته بتخطي المشكلات والأزمات المالية

25 دعاء لقضاء الحاجة لا غنى عنها لكل إنسان

المزيد
الجريدة الرسمية