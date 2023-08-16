الأربعاء 16 أغسطس 2023
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حوادث

تفاصيل التحقيقات في قتل شاب لجاره بالطالبية

التحقيق في جريمة
التحقيق في جريمة القتل، فيتو

تباشر نيابة الجيزة التحقيقات في العثور على جثة مسن عثر عليه مقتولا داخل شقته بـمنطقة الطالبية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شاب جار المجنى عليه قصد السرقة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة شاب جار المجني عليه تسلل لشقته بقصد السرقة.

واضافت التحقيقات أنه خلال تواجد المتهم في الشقة دخل عليه الضحية، وكشف جريمته، فقام المتهم بقتله خوفا من الفضيحة.

وأفادت أن المتهم استولى على مبلغ مالي وهاتف محمول خاص بالمجنى عليه وفر هاربا.

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العثور على جثة مسن بالطالبية

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة مسن مقتولا داخل شقته بدائرة قسم شرطة الطالبية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة. 

وبالفحص تبين العثور على جثة مسن يدعى “مجدي.م” مقتولا داخل شقته، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة. 

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة القتل العمد 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

 

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