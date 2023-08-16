الأربعاء 16 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

عرض فيلم ETERNALS2 قبل أفلام Avengers

ETERNALS، فيتو
ETERNALS، فيتو

Eternals، أكدت تقارير صحفية، أن بناء علي طلب “بوب إيجر” رئيس شركة ديزني، سيتم إنتاج، وعرض الجزء الثاني من فيلم Eternals، قبل عرض فيلمي الـ Avengers المقبلين، وذلك لأهمية استكمال، وغلق قصة الشخصيات قبل غلق ساغا المالتيفرس بالكامل.

إيرادات النسخة الرقمية لـ ETERNALS

في مفاجأة غير متوقعة، ذكرت صحيفة Forbes، أن فيلم ‘ETERNALS’ حقق إيرادات من أقراص نسخته الرقمية، ومن منصة Disney+، أكثر من إجمالي إيراداته في شباك التذاكر العالمي.

 وأوضح تقرير صحفية “فوربس" العالمية، أن  إيرادات النسخة الرقمية لفيلم ETERNALS، بلغت نصف مليار دولار أمريكي، فيما حقق الفيلم 409 ملايين دولار، فقط في شباك التذاكر العالمي، أي أصبحت إجمالي إيرادات الفيلم أصبحت 909 ملايين دولار.

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الجزء الثاني من فيلم Eternals

وذكرت عدد من التقارير الصحفية، أن استديوهات مارفل حدد عام ٢٠٢٦ ليكون موعد متوقع أولي لصدور الجزء الثاني من سلسلة أفلام Eternals.

 

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كما كشفت التقارير عن مفاجأة ضخمة وهي تغير أبطال فيلم Eternals في الجزء الثاني، حيث ستكون بطولة الفيلم المُطلقة لكل من: الممثلة "أنجيلينا جولي"، والمُغني والممثل البريطاني "هاري ستايلز"، مع عودة المُخرجة "كلوي تشاو" لإخراج الفيلم.

منع فيلم Eternals من العرض في الدول العربية

يذكر أن الرقابة على المصنفات الفنية في مصر، وعدد من الدول العربية، منعت عرض الجزء الأول من فيلم Eternals، للنجمة العالمية أنجلينا جولي، وسلمى حايك، بسبب محتواه، الذي يتضمن وجود علاقة مثلية ومشاهد جنسية صريحة بين بطلي العمل جيما تشان وريتشارد.

تقييمات فيلم Eternals

وحصل فيلم Eternals، على تقييمات متوسطة بلغت 61% فقط، في حين كان من المتوقع قبل عرضه أن يكسر حاجز الـ90%، وقال أحد النقاد، أن فيلم Eternals ما هو إلا فوضى مملة وطويلة للغاية بلا هدف. 

 فيلم Eternals، من إخراج المخرجة الحائزة علي الأوسكار لعام 2021 "كلوي تشاو"، وتدور أحداثه عقب انتهاء فيلم Avengers: Endgame، ويتحدث الفيلم عن مجموعة من الأبطال الخارقين الذين يمتلكون القدرة على العيش للأبد.

 وتلعب أنجلينا جولي دور "ثينا" وهي محاربة شرسة خالدة، يمكنها تشكيل أي سلاح من الطاقة الكونية،   فيما شارك جولي البطولة ريتشارد مادن الذي لعب دور "إيكاريس"، وهو قائد فرقة الخالدين الذي يمكنه الطيران، وإلقاء أشعة الطاقة الكونية من عينيه، بالإضافة إلى لورين ريدلوف التي تلعب دور الخالدة "مكاري"، وكميل نانجياني في دور "كينجو"، وبريان تيري هنري في دور "فاستوس"، كما تشارك سلمى حايك في الفيلم بدور "أجاك"، وهي الزعيمة الروحية للخالدين، والتي ساعدت في تقدم الحضارة الإنسانية كما باركت أنها تستطيع استخدام قدراتها لشفاء الآخرين.

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