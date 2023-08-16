مجلس الدولة: جواز شطب المقاول الغشاش من المتعاملين مع الجهات الحكومية

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى وجوب شطب اسم صاحب العطاء من سجل المتعاملين مع الجهات الخاضعة لقانون التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (182) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية إذا ثبت استعماله الغش والتلاعب في تعامله مع الجهة الإدارية للحصول على العقد.

وزارة الري

وذكرت الفتوى والتشريع أن وزارة الري والموارد المائية طلبت منها الرأي القانوني من شطب اسم صاحب العطاء من سجل المتعاملين مع الهيئة القومية للصرف الصحي لتقديمة سابقة أعمال مزورة وليست حقيقية.

Advertisements



يذكر أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة انتهت إلي، عدم جواز نظر النزاع بين هيئة النقل العام بالقاهرة وحىي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بخصوص طلب إلزام الحى برد مبلغ مقداره (9,978,487) جنيهًا، قيمة المعدات والآلات ومصروفات إنشاء محطة محولات الترام بشارع 15 مايو بشبرا الخيمة وتغذيتها بالتيار الكهربائى لسابقة الفصل فيه.

وكانت الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أنتهت إلي إلزام حي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بأن يؤدي إلي هيئة النقل العام بالقاهرة مبلغ مليون و٨٠ ألف جنيه نظير تأجير قطعة ارض لإنشاء محطة محولات الترام بشارع 15 مايو بشبرا الخيمة،ورفض ما عدا ذلك من طلبات،وهو الأمر الذي لم يلاقي قبولٱ لدى الحي وطعن على الفتوى والتى اصدرت حكمها المتقدم.

يذكر أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة،أنتهي إلي إلزام محافظة الشرقية بتقديم كافة المستندات التي تمكن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من شهر وتسجيل عدد من الوحدات الإدارية والمحال التجارية وإذا تم ذلك تلتزم الهيئة بالإسراع في اتخاذ إجراءات الشهر والتسجيل أمام مصلحة الشهر العقاري وسداد نسبة (5%) من قيمة البيع والبالغ مقدارها (60762,50) جنيهًا إلى محافظة الشرقية.

وذكرت الفتوى، أن محافظ الشرقية ابرم عقد مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتأجير عدد من الوحدات،إلا أنه امتنع عن تقديم المستندات التي تمكن الهيئة من التسجيل لدى الشهر العقاري.

نقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.