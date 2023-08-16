محافظ دمياط تكرم أوائل الشهادات العامة والأزهرية وأولياء الأمور (صور)

كرمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أوائل الشهادات العامة والأزهرية، خلال حفل أقامته المحافظة بمدينة رأس البر حضره النائب أسامة العبد والنائب على العساس والنائب حسن عبد الوهاب والنائبة إيفيلن متى والنائبة رحاب موسى والنائبة هناء فاروق أعضاء مجلس النواب والنائب محمد أبو حجازي والنائب وليد التمامي عضوا مجلس الشيوخ، والمهندس علي عبد الرؤوف مدير مديرية التربية والتعليم وفضيلة الشيخ وسيم متولي رئيس الإدارة المركزية بمنطقة دمياط الأزهرية.

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حفل تكريم أوائل الشهادات العامة والأزهرية بمحافظة دمياط

واستهل الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم وفقرات شعرية لقصيدتي "العلم مش غاية" و"شباب طلبوا العلم" قدمها الطلاب، كما استهلت "المحافظ" كلمتها بتهنئة أوائل الشهادات العامة والأزهرية لما حققوه من جهد مشرف طوال العام الدراسي الماضي، وحصولهم على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية والمحافظة، معربة عن تقديرها واعتزازها بجهودهم، داعية الله أن يسدد خطاهم ويرعاهم.



كما وجهت "محافظ دمياط" التحية إلى أولياء الأمور لما بذلوه من جهود كبيرة للوصول بأبنائهم إلى تلك المراكز، كما أشادت بجهود وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف للارتقاء بالمنظومة التعليمية لبناء جيل قوي قادر على استكمال مسيرة البناء والتنمية.

ووجهت الشكر إلى مديرية التربية والتعليم بدمياط والإدارة المركزية لمنطقة دمياط الأزهرية على التنظيم الجيد للعملية التعليمية خلال العام الدراسى الماضي.

علي عبد الرؤوف مدير مديرية التربية والتعليم

وكرمت محافظ دمياط، أوائل الشهادة الثانوية العامة والفنية الذين حققوا مراكز على مستوى الجمهورية وهم الطالب باسل بكر شعيب الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية والمحافظة بشعبة علمى رياضة، والطالب حسن شفيق الحادق الحاصل على المركز الرابع على مستوى الجمهورية والأول على مستوى المحافظة بالشعبة العلمية علوم، وكذلك الطالبة منة صبح الديب الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية والمحافظة بالمدارس الفندقية، و الطالبة منة محمد عبد السلام الحاصلة على المركز الرابع على مستوى الجمهورية والثاني على مستوى المحافظة بالمدارس الفندقية، وأيضًا الطالبة شهد حسام عبد الواحد الحاصلة على المركز السادس على مستوى الجمهورية والأول على مستوى المحافظة فى الشهادة الثانوية العامة للمكفوفين.

كلمة محافظ دمياط

كما كرمت "الدكتورة منال عوض" أوائل الشهادة الثانوية العامة بشعبتيها العلمية "علوم ورياضة" والأدبية، وأوائل التعليم الفني بجميع أقسامه "المدارس الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات، المدارس الفنية التجارية نظام الثلاث والخمس سنوات والمدارس الفنية الزراعية نظام الثلاث سنوات، أوائل المدارس الفنية تعليم مزدوج، المدارس الفنية وفق منظومة الجدارات"، وكرمت أيضًا أوائل الشهادة الإعدادية والاوائل من ذوى الهمم، ووائل الشهادات الازهرية " الثانوية والاعدادية والابتدائية".