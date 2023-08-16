لليوم الثاني علي التوالي، حياة كريمة تعقد دورات لتأهيل الشباب للتوظيف بالقليوبية

تعقد مؤسسة حياة كريمة لليوم الثاني علي التوالي تدريبات للتأهيل للتوظيف بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية مقر قاعة تحيا مصر بكلية العلاج الطبيعي بجامعة بنها التدريب اليوم حول كيفية كتابة السيرة الذاتية وما هي الوظائف المستقبلية وكيفية إجراء مقابلة شخصية ناجحة للعمل

وبدأت أولى الدورات اعتبارا من أمس الثلاثاء ولمدة ثلاثة أيام وذلك في إطار التدريبات التي تؤهل للتوظيف على هامش عقد ملتقى توظيف "فرصة حياة" بالقليوبية.

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وأشار بيان صادر عن محافظة القليوبية إلى أنه سيتم توفير تدريبات متخصصة على مدار ثلاثة أيام كالتالي:



اليوم الأول: 15 أغسطس 2023 تكنولوجي (هتتعرف على أهم البرامج اللي بتحتاج لها لأي وظيفة).



خلال اليوم الأول من تدريب التكنولوجي هتتعرف على أهم البرامج والتطبيقات المهمة والمفيدة واللي ممكن تستخدمها في حياتك الوظيفية وكمان بتخدمك في مجالك الوظيفي وتقدر بيها تحترف مجالات كتير من مجالات الحياة

اليوم الثاني: 16 أغسطس 2023 هتتعرف فيه عن كيفية كتابة السيرة الذاتية وما هي الوظائف المستقبلية وكيفية إجراء مقابلة شخصية ناجحة للعمل.

اليوم الثالث: 17 أغسطس 2023 كيفية التسويق الشخصي ومهارات العرض بالإضافة إلى توفير شهادة حضور ورش العمل.

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