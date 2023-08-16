الأربعاء 16 أغسطس 2023
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محافظات

لليوم الثاني علي التوالي، حياة كريمة تعقد دورات لتأهيل الشباب للتوظيف بالقليوبية

حياة كريمة بالقليوبية،
حياة كريمة بالقليوبية، فيتو

تعقد مؤسسة حياة كريمة  لليوم الثاني علي التوالي تدريبات للتأهيل للتوظيف بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية مقر قاعة تحيا مصر بكلية العلاج الطبيعي بجامعة بنها  التدريب اليوم حول كيفية كتابة السيرة الذاتية وما هي الوظائف المستقبلية وكيفية إجراء مقابلة شخصية ناجحة للعمل

 

وبدأت أولى الدورات اعتبارا من أمس الثلاثاء ولمدة ثلاثة أيام  وذلك في إطار التدريبات التي تؤهل للتوظيف على هامش عقد ملتقى توظيف "فرصة حياة" بالقليوبية.

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حياة كريمة تبدأ تدريبات التأهيل لملتقى توظيف "فرصة حياة"

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وأشار بيان صادر عن  محافظة القليوبية إلى أنه سيتم توفير تدريبات متخصصة على مدار ثلاثة أيام كالتالي:


اليوم الأول: 15 أغسطس 2023 تكنولوجي (هتتعرف على أهم البرامج اللي بتحتاج لها لأي وظيفة).


خلال اليوم الأول من تدريب التكنولوجي هتتعرف على أهم البرامج والتطبيقات المهمة والمفيدة واللي ممكن تستخدمها في حياتك الوظيفية وكمان بتخدمك في مجالك الوظيفي وتقدر بيها تحترف مجالات كتير من مجالات الحياة

اليوم الثاني: 16 أغسطس 2023 هتتعرف فيه عن كيفية كتابة السيرة الذاتية وما هي الوظائف المستقبلية وكيفية إجراء مقابلة شخصية ناجحة للعمل.

اليوم الثالث: 17 أغسطس 2023 كيفية التسويق الشخصي ومهارات العرض بالإضافة إلى  توفير شهادة حضور ورش العمل.

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كلية العلاج الطبيعي بجامعة بنها كلية العلاج الطبيعي محافظة القليوبية مؤسسة حياة كريمة وزارة الشباب والرياضة

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