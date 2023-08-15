حريق في 3 منازل وإصابة 5 أشخاص بأخميم بسوهاج
شب حريق هائل في 3 منازل بمدينة أخميم بمحافظة سوهاج منذ قليل نتيجة تسريب أنبوبة بوتاجاز ونتج عنه إصابة 5 أشخاص بحروق متفرقة بالجسم وتم نقلهم الى مستشفى اخميم المركزى لتلقى العلاج اللازم ولا توجد خسائر فى الأرواح.
كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج تلقت بلاغا من إدارة النجدة يفيد بنشوب حريق بمدينة أخميم بمنزل كل من منزل علاء زغلول محمد مكون من ثلاثة أدوار والخسائر احتراق جميع محتويات الشقة بالدور الثانى والثالث ومنزل السيد رزق حمدان ونتج عن احتراق خشب وبوص وخلافه ومنزل محمد حمدان سبب الحريق تسريب أنبوبة بوتاجاز واشتعلها بمنزل الأول.
وأسفر الحريق عن إصابة كل من محمد حمدان عبد الرحمن وحكيم السيد 30 عاما ونصرة علاء زغلول وعلا علاء زغلول والجميع مصابين بحروق بإصابات مختلفة وتم نقلهم بواسطة إسعاف أخميم إلى مستشفى أخميم المركزى لتلقى العلاج اللازم ولا توجد خسائر في الأرواح وتم إخماد الحريق بواسطة مطافى أخميم.
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