لمواطني بورسعيد، كيف تتسلم كارت الخدمات الحكومية الموحد؟

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن آلية تسلم كارت الخدمات الحكومية الموحد في محافظة بورسعيد، والذي يضم خدمات التموين، والتأمين الصحي الشامل، وخدمات المدفوعات الإلكترونية؛ فيما سيتم إضافة خدمات حكومية أخرى في المراحل المقبلة، كما سيتم تعميمه في باقي المحافظات فيما بعد تباعًا.

استلام الكارت الموحد

وأضافت وزارة التموين أنه ستصل رسالة نصية على الهاتف المحمول لرب الأسرة تطلب منه التوجه لمكتب بريد أو تموين محدد فى فترة زمنية محددة هو وزوجته وأولاده الأكبر من 16 سنة ليتمكن من استلام الكارت الموحد الخاص به وعليه خدمات التموين والخبز للأسرة كلها ويتسلم باقي أفراد الأسرة الكروت الخاصة بهم وعليها خدمات التأمين الصحي الشامل والمدفوعات.

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موعد تسلم الكارت الموحد

وتبلغ فترة إتاحة تسلم الكارت الموحد بمراكز التسليم والتى تشمل مكاتب البريد، ومكاتب التموين، والتأمين الصحي الشامل، وديوان عام محافظة بورسعيد شهرًا من تاريخ استلام الرسالة النصية للمواطن ثم شهر آخر بديوان عام محافظة بورسعيد ثم يتم إعدام البطاقة إن لم يتم تسلمها.

وعند التوجه لمكان الاستلام المحدد بالرسالة يتم الاستلام ببطاقة الرقم القومى ورقم المحمول المسجل باسم صاحب الرقم القومى لكل فرد من أفراد الأسرة مجانا عن طريق موظفى الهيئة القومية للبريد، ويتم تفعيل خدمات المدفوعات لحظيا فيما سيتم الإعلان عن تفعيل خدمات التموين والتأمين الصحي الشامل لاحقًا.

وفى حالة عدم وصول الرسالة؛ يمكن للمواطن الاتصال بالخط الساخن لمنصة مصر الرقمية على رقم 15999 لمعرفة المكان والموعد المقرر له التسلم منه.

وأوضحت وزارة التموين أنه يتم فتح حساب شخصى في الهيئة القومية للبريد لكل مواطن يحصل على الكارت الموحد مع تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومى ورقم هاتفه المحمول المسجل باسمه لدى إحدى شركات المحمول.

وأشارت إلى أن الكارت مزود ببصمة ذكية للتأكد من وصول الخدمة إلى مستحقيها؛ وقد تم فتح قرابة 500 ألف حساب للمواطنين فى محافظة بورسعيد جاهزة للتفعيل، مؤكدا أنه سيتم تسليم الكارت الموحد للمواطنين بالمجان.

انفراد فيتو بتفاصيل الكارت الموحد

وتأكيدًا لانفراد فيتو، أعلنت وزارتا التموين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة التأمين الصحي الشامل إطلاق كارت الخدمات الحكومية الموحد في محافظة بورسعيد.

وكانت "فيتو" قد نشرت في عددها الورقي رقم 570، تقريرًا بعنوان نهاية عصر بطاقة التموين.. “الوزارة تستبدل بطاقة التموين بكارت متعدد الأغراض والبدء بمحافظة بورسعيد خلال أيام”.

كما نشرت "فيتو" في موقعها بتاريخ 10 يوليو 2023، التقرير عن كارت الخدمات الحكومية بعنوان "الحكومة تستبدل بطاقة التموين بكارت متعدد الأغراض.. فتح حساب شخصي في هيئة البريد إلزامي.. والبدء بمحافظة بورسعيد خلال أيام"

أكدت "فيتو" في انفرادها أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تتجه لاستبدال بطاقة التموين خلال الفترة المقبلة بكارت متعدد الأغراض.

وتخدم بطاقة التموين نحو 64 مليون مواطن، ويصرف من خلالها السلع التموينية والخبز المدعم، والتي تعتبر أحد أهم الخدمات التي تقدمها الوزارة لمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية.

وتضمن انفراد "فيتو" أنه اعتبارا من شهر أغسطس 2023، تبدأ وزارة التموين في استبدال بطاقات الدعم بمحافظة بورسعيد، بأخرى تعرف باسم "الكارت الموحد"، والذي تم إصداره بالتعاون بين وزارة الاتصالات، وهيئة البريد، والذي سيصبح بديلا لبطاقات التموين في تقديم كافة الخدمات التموينية لأكثر من 64 مليون مستفيد.

تطبيق الكارت الموحد وطرق استخدامه كبديل

والتقت "فيتو" بالدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لشئون نظم المعلومات والتوثيق، الذي اختصها بالكشف عن تفاصيل تطبيق الكارت الموحد واستخدامه كبديل لبطاقات التموين الفترة المقبلة.

وأكد الدكتور عمرو مدكور عن بدء تطبيق "الكارت الموحد" بمحافظة بورسعيد، خلال شهر يوليو الجاري، ليكون بديلا لبطاقات التموين، يقدم من خلاله كافة الخدمات التي تقدمها البطاقة التموينية.

وكشف "مدكور" تفاصيل "الكارت الموحد" المزمع إصداره بالتعاون بين وزارة الاتصالات وهيئة البريد، والمقرر بدء العمل به ببورسعيد كبداية وتجربة استرشادية، تمهيدا لتعميمها على باقي المحافظات الأخرى، بعد تقييمها وتجربتها.

وقال الدكتور عمرو مدكور، إن الكارت الموحد تم دراسته منذ فترة طويلة، ويعمل على تقديم حزمة كبيرة من الخدمات للمواطنين، والتي ستبدأ بتقدم خدمات التموين والتأمين الصحي الشامل، وخدمات البريد كمرحلة أولى، على أن يشمل تقديم باقي خدمات المواطن من صرف المعاشات، أو استخدامه في المواصلات، أو البنوك وغيرها من خدمات المدفوعات الإلكترونية.

وأكد " مدكور " أن كل مواطن يحصل على "الكارت الموحد " سيتطلب منه فتح حساب شخصي في هيئة البريد، حيث إنه يحمل البيانات الأولية للمواطن، أهمها بيانات بطاقة الرقم القومي ورقم هاتفه المحمول المسجل باسمه لدى إحدى شركات المحمول، موضحا أن الكارت مزود ببصمة ذكية تمكن الدولة من التأكد من وصول الخدمة إلى صاحبها.

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