الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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محافظات

تشكيل هيئة مكتب الغرفة التجارية بالقليوبية

أعضاء الغرفة التجارية
أعضاء الغرفة التجارية بالقليوبية،فيتو

عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، بتشكيله الجديد، أولى جلساته الإجرائية مساء اليوم الثلاثاء، وذلك لانتخاب هيئة مكتب الغرفة، التي تضم رئيس مجلس إدارة الغرفة ونائبين أول وثان، وسكرتير عام وأمين صندوق ومعه أمين صندوق مساعد.

وجاء تشكيل هيئة المكتب على النحو التالي، فوز الدكتور محمد عطية الفيومي برئاسة مجلس الإدارة، بينما فاز المستشار حمدي أبو العنين نائب أول للغرفة، وفوز جمال سعودي نائب ثاني، وماهر شعلان أمين الصندوق، وأحمد السقا سكرتير عام للغرفة، وحاتم البدوي أمين صندوق المساعد الغرفة.

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ويضم مجلس إدارة الغرفة 14 عضوا منهم 7 أعضاء نجحوا بالتزكية وهم النائب الدكتور محمد عطية إبراهيم الفيومى والمهندس حمدى حمدى ابوالعنين اسماعيل وماهر مغاورى عبدالحليم شعلان ومحمد صدقى عبدالعليم محمود المغربى وإبراهيم يوسف عفيفي الخولى والدكتور حاتم السيد البدوى محمد سلامة وأحمد كمال شعلان.

واعتمد وزير التجارة والصناعة، تعيين 7 أعضاء وهم: جمال السعودي، أحمد السقا، محمد سويلم، عفيفي إبراهيم، إبراهيم عبد الصمد، تامر أبو شنب، هاني نصار.

 

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