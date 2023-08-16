شاومي تكشف عن هاتف قابل للطي وروبوت ذكي في حدث Lei Jun السنوي بالصين

كشفت شاومي Xiaomi الستار عن منتجاتها الجديدة في حدث Lei Jun السنوي الذي أقيم في مركز الاتفاقية الوطنية في الصين حيث تضمنت هذه المنتجات هاتف Xiaomi MIX Fold 3 القابل للطي والروبوت CyberDog 2 وعدد من الابتكارات وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات الأجهزة الجديدة.

مواصفات شاومي MIX Fold 3

يأتى هاتف شاومي Xiaomi MIX Fold 3 بتصميم رفيع وخفيف الوزن، مع تقنية مبتكرة للطي بمفصل خاص مبتكر يجعله أكثر نحافة وخفة،بجانب نظام كاميرا رباعي يتضمن عدسات بصرية من Leica، لتجربة تصوير احترافية في هيكل خفيف ونحيف مع بطارية مزدوجة.

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ويأتى الهاتف مدعوما بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 Leading Version ومزود ببطارية بسعة 4800mAh.

نظام تشغيل MIUI Fold

يأتي هاتف شاومي مع نظام إدارة بطارية Xiaomi Surge لشحن سريع بقوة 67 واط وشحن لاسلكي بقوة 50 واط ونظام تشغيل MIUI Fold مُحسَّن وكما قدم لي جون، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة Xiaomi، خطابه السنوي، حيث شارك تجاربه ورؤيته الرئيسية خلال السنوات الـ 36 الماضية كما أعلن عن الفلسفة الأساسية لـ Xiaomi للمستقبل.

كما تم الكشف أيضًا عن هاتف شاومي Redmi K60 Ultra.

وأصدرت شاومي أول هواتفها الذكية في أغسطس 2011، وأصبحت أكبر شركة هواتف ذكية في الصين في 2014، وأصبحت رابع أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم في الربع الثاني مِن 2018، طورت شاومي مجموعة مِن الأَجهزة الإلكترونية الاستهلاكية ومنتجات المنزل الذَكِيّ بلغت أكثر مِن 100 مليون جهاز ذكي وفي 2019 بلغ عدد مستخدمي واجهة أم آي يوه آي 291.6 مليون مستخدم نشط شهريًّا.

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