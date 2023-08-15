التموين: فتح 500 ألف حساب للمواطنين فى بورسعيد جاهزة للتفعيل

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الهيئة القومية للبريد تشارك بدور رئيسى وفعال فى منظومة إصدار الكارت الموحد في محافظة بورسعيد.

تطبيق الكارت الموحد

وكانت وزارتا التموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة التأمين الصحى الشامل قد أعلنوا عن إطلاق كارت الخدمات الحكومية الموحد فى محافظة بورسعيد.

ويهدف الكارت الذى تم إطلاقه على أحدث المعايير بالتعاون مع شركة فيزا الرائدة عالميا فى مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية إلى توحيد حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين فى كارت واحد استكمالا لمنظومة التحول الرقمى، وفى إطار حرص الحكومة على بناء اقتصاد رقمى.

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وتضم المرحلة الأولى خدمات التموين، والتأمين الصحى الشامل، وخدمات المدفوعات الإلكترونية؛ فيما سيتم إضافة خدمات حكومية أخرى فى المراحل المقبلة، كما سيتم تعميمه فى باقى المحافظات فيما بعد تباعا.

وأوضحت وزارة التموين أنه يتم فتح حساب شخصى فى الهيئة القومية للبريد لكل مواطن يحصل على الكارت الموحد مع تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومى ورقم هاتفه المحمول المسجل باسمه لدى إحدى شركات المحمول.

وأشارت إلى أن الكارت مزود ببصمة ذكية للتأكد من وصول الخدمة إلى مستحقيها؛ وقد تم فتح قرابة 500 ألف حساب للمواطنين فى محافظة بورسعيد جاهزة للتفعيل، مؤكدا أنه سيتم تسليم الكارت الموحد للمواطنين بالمجان.

انفراد فيتو بتفاصيل الكارت الموحد

وتأكيدا لانفراد فيتو، أعلنت وزارتا التموين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة التأمين الصحي الشامل إطلاق كارت الخدمات الحكومية الموحد في محافظة بورسعيد.

وكانت "فيتو" قد نشرت في عددها الورقي رقم 570، تقريرا بعنوان نهاية عصر بطاقة التموين.. “الوزارة تستبدل بطاقة التموين بكارت متعدد الأغراض والبدء بمحافظة بورسعيد خلال أيام”.

كما نشرت "فيتو" في موقعها بتاريخ 10 يوليو 2023، التقرير عن كارت الخدمات الحكومية بعنوان "الحكومة تستبدل بطاقة التموين بكارت متعدد الأغراض.. فتح حساب شخصي في هيئة البريد إلزامي.. والبدء بمحافظة بورسعيد خلال أيام".

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أكدت "فيتو" في انفرادها أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تتجه لاستبدال بطاقة التموين خلال الفترة المقبلة بكارت متعدد الأغراض.

وتخدم بطاقة التموين نحو 64 مليون مواطن، ويصرف من خلالها السلع التموينية والخبز المدعم، والتي تعتبر أحد أهم الخدمات التي تقدمها الوزارة لمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية.

وتضمن انفراد "فيتو" أنه اعتبارا من شهر أغسطس 2023، تبدأ وزارة التموين في استبدال بطاقات الدعم بمحافظة بورسعيد، بأخرى تعرف باسم "الكارت الموحد"، والذي تم إصداره بالتعاون بين وزارة الاتصالات، وهيئة البريد، والذي سيصبح بديلا لبطاقات التموين في تقديم كافة الخدمات التموينية لأكثر من 64 مليون مستفيد.

تطبيق الكارت الموحد وطرق استخدامه كبديل

والتقت "فيتو" بالدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لشئون نظم المعلومات والتوثيق، الذي اختصها بالكشف عن تفاصيل تطبيق الكارت الموحد واستخدامه كبديل لبطاقات التموين الفترة المقبلة.

وأكد الدكتور عمرو مدكور عن بدء تطبيق "الكارت الموحد" بمحافظة بورسعيد، خلال شهر يوليو الجاري، ليكون بديلا لبطاقات التموين، يقدم من خلاله كافة الخدمات التي تقدمها البطاقة التموينية.

وكشف "مدكور" تفاصيل "الكارت الموحد" المزمع إصداره بالتعاون بين وزارة الاتصالات وهيئة البريد، والمقرر بدء العمل به ببورسعيد كبداية وتجربة استرشادية، تمهيدا لتعميمها على باقي المحافظات الأخرى، بعد تقييمها وتجربتها.

وقال الدكتور عمرو مدكور، إن الكارت الموحد تم دراسته منذ فترة طويلة، ويعمل على تقديم حزمة كبيرة من الخدمات للمواطنين، والتي ستبدأ بتقدم خدمات التموين والتأمين الصحي الشامل، وخدمات البريد كمرحلة أولى، على أن يشمل تقديم باقي خدمات المواطن من صرف المعاشات، أو استخدامه في المواصلات، أو البنوك وغيرها من خدمات المدفوعات الإلكترونية.

وأكد "مدكور" أن كل مواطن يحصل على "الكارت الموحد" سيتطلب منه فتح حساب شخصي في هيئة البريد، حيث إنه يحمل البيانات الأولية للمواطن، أهمها بيانات بطاقة الرقم القومي ورقم هاتفه المحمول المسجل باسمه لدى إحدى شركات المحمول، موضحا أن الكارت مزود ببصمة ذكية تمكن الدولة من التأكد من وصول الخدمة إلى صاحبها

المرحلة الأولى تتضمن خدمات التموين والتأمين الصحى الشامل وخدمات المدفوعات الإلكترونية.

تأكيدا لإنفراد فيتو، أعلنت وزارتي التموين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة التأمين الصحى الشامل إطلاق كارت الخدمات الحكومية الموحد فى محافظة بورسعيد.

وكانت " فيتو " قد نشرت في عددها الورقي رقم 570 ، تقرير بعنوان نهاية عصر بطاقة التموين .." الوزارة تستبدل بطاقة التموين بكارت متعدد الأغراض والبدء بمحافظة بورسعيد خلال أيام.

كما نشرت "فيتو" في موقعها بتاريخ 10 يوليو 2023، التقرير عن كارت الخدمات الحكومية بعنوان "الحكومة تستبدل بطاقة التموين بكارت متعدد الأغراض.. فتح حساب شخصي في هيئة البريد إلزامي.. والبدء بمحافظة بورسعيد خلال أيام".

أكدت " فيتو " في انفرادها أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تتجه لاستبدال بطاقة التموين خلال الفترة المقبلة بكارت متعدد الأغراض.

وتخدم بطاقة التموين نحو 64 مليون مواطن، ويصرف من خلالها السلع التموينية والخبز المدعم، والتي تعتبر أحد أهم الخدمات التي تقدمها الوزارة لمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية.

وتضمن انفراد " فيتو" أنه اعتبارا من شهر أغسطس 2023، تبدأ وزارة التموين في استبدال بطاقات الدعم بمحافظة بورسعيد، بأخرى تعرف باسم "الكارت الموحد"، والذي تم إصداره بالتعاون بين وزارة الاتصالات، وهيئة البريد، والذي سيصبح بديلا لبطاقات التموين في تقديم كافة الخدمات التموينية لأكثر من 64 مليون مستفيد.

تطبيق الكارت الموحد

والتقت "فيتو" بالدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لشئون نظم المعلومات والتوثيق، الذي اختصها بالكشف عن تفاصيل تطبيق الكارت الموحد واستخدامه كبديل لبطاقات التموين الفترة المقبلة.

وأكد الدكتور عمرو مدكور عن بدء تطبيق "الكارت الموحد" بمحافظة بورسعيد، خلال شهر يوليو الجاري، ليكون بديلا لبطاقات التموين، يقدم من خلاله كافة الخدمات التي تقدمها البطاقة التموينية.

وكشف "مدكور" تفاصيل "الكارت الموحد" المزمع إصداره بالتعاون بين وزارة الاتصالات وهيئة البريد، والمقرر بدء العمل به ببورسعيد كبداية وتجربة استرشادية، تمهيدا لتعميمها على باقي المحافظات الأخرى، بعد تقييمها وتجربتها.

وقال الدكتور عمرو مدكور، إن الكارت الموحد تم دراسته منذ فترة طويلة، ويعمل على تقديم حزمة كبيرة من الخدمات للمواطنين، والتي ستبدأ بتقدم خدمات التموين والتأمين الصحي الشامل، وخدمات البريد كمرحلة أولى، على أن يشمل تقديم باقي خدمات المواطن من صرف المعاشات، أو استخدامه في المواصلات، أو البنوك وغيرها من خدمات المدفوعات الإلكترونية.

وأكد " مدكور " أن كل مواطن يحصل على "الكارت الموحد " سيتطلب منه فتح حساب شخصي فى هيئة البريد، حيث أنه يحمل البيانات الأولية للمواطن، أهمها بيانات بطاقة الرقم القومى ورقم هاتفه المحمول المسجل باسمه لدى إحدى شركات المحمول، موضحا أن الكارت مزود ببصمة ذكية تمكن الدولة من التأكد من وصول الخدمة إلى صاحبها.

تأمين الكارت الموحد

وأوضح، أن "الكارت الموحد" يتمتع بدرجة عالية جدا من التأمين، حيث إنه مؤمن بواسطة إحدى الشركات للأمن السيبراني ضد الهجمات الرقمية والاختراق أو التزوير، وبالتالي يصعب تزويره أو اختراقه حفاظا على حقوق المواطن ووصول الدعم لمستحقيه.

وأكد أن "الكارت الموحد" متعدد الأغراض والخدمات، سيشمل كمرحلة أولى تقديم خدمات التموين، وسيكون بديلا للبطاقات التموينية، وتم تجربته في صرف الخبز المدعم والسلع التموينية، بالإضافة إلى تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل، وخدمات البريد، وذلك كمرحلة أولى، تمهيدا لتطبيقه في كافة الخدمات الأخرى.

وأشار إلى أن أهم مميزات "الكارت الموحد" بالنسبة لخدمات التموين، بأنه يعتبر بديلا آمنا لبطاقات التموين، يمنع اختراقه أو تزويره، وبالتالي وقف عمليات سرقة الدعم التي قد تحدث حاليا من بعض التجار وأصحاب المخابز من أصحاب النفوس الضعيفة.

طرح نصف مليون كارت

وقال "مدكور" إنه سيتم خلال أيام طرح نصف مليون كارت موحد بمحافظة بورسعيد، وسيكون جاهزا لتسليمه إلى المواطنين، لصرف السلع التموينية به اعتبارا من أول أغسطس المقبل، مؤكدا تعميمه على باقي المحافظات، حيث تم الانتهاء من فتح حوالي 500 ألف حساب للمواطنين بالبريد في بورسعيد جاهزة للتفعيل.

وأكد الدكتور عمرو مدكور أن الكارت الموحد يستهدف تبسيط حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسريع إجراءات الحصول عليها، وتوجيه الدعم للمستحقين ودعم منظومة الشمول المالي، موضحا أن سر تطبيق التجربة على بورسعيد بسبب الانتهاء من تطبيق التحول الرقمي بالمحافظة وميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، ومختلف القطاعات بها.

وأشار "مدكور" إلى أنه بعد تجربة تقديم خدمات التموين والتأمين الصحي الشامل، سيضيف إليه جميع الخدمات الأخرى المقدمة من الدولة، أهمها استخدام الكارت الموحد لركوب جميع أنواع المواصلات، وكذلك استخدامه في صرف المعاشات وتكافل وكرامة، وخدمات البنوك، وغيرها من الخدمات.

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