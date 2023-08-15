الأربعاء 16 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

محمد ممدوح: هذا سبب كل المشاكل الأسرية وبحب العمل مع أمينة خليل (فيديو)

محمد ممدوح، فيتو
محمد ممدوح، فيتو

 

فيلم وش في وش، تحدث الفنان محمد ممدوح عن كواليس دوره بفيلم الدراما العائلى وش فى وش قائلا: أن الفيلم جاء من تأليف وإخراج رجل واحد وهو وليد الحلفاوي مما أعطي عمق أكثر لتناول فكرة العمل.

وتابع تايسون إن فكرة الفيلم تتميز بتناول موضوعى لما تتأثر به العائلة من التدخلات المتتالية فى أكبر وأصغر المشاكل مما يدمر الأسرة بلا شك..

وعن طاقم فريق العمل قال محمد ممدوح أنه دائما ما يرغب فى العمل مع أمينة خليل وأسماء جلال سواء فى السينما او الدراما..

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وأشار محمد ممدوح إلى أن السينما الخليجية تشهد تطورا كبيرا فى كافة النواحي، وهو ما أصبحنا نجده فى كل الدول العربية..

 

ويقام العرض الخاص لفيلم “وش في وش” اليوم الثلاثاء في مسرح موفنبيك مدينة الإنتاج الإعلامي، بحضور أبطاله وعدد من الفنانين، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من الصحافة والقنوات التلفزيونية.

ويدخل فيلم “وش في وش” دور العرض في ظل وجود 8 أفلام أخرى، حيث سيواجه منافسة شرسة جدًا، خاصة أن تلك الأفلام لنجوم كبار وتحقق إيرادات كبيرة، على رأسها أفلام “مرعي البريمو” لمحمد هنيدي و“بيت الروبي” لكريم عبد العزيز، بالإضافة إلى أفلام “البعبع” لأمير كرارة، “ع الزيرو” لمحمد رمضان، “البطة الصفرا” لمحمد عبد الرحمن توتا، “مستر إكس” لأحمد فهمي، “تاج” لتامر حسني، وأخيرًا “مطرح مطروح” لمحمود حميدة.

 

إضافة إلى بداية عرض فيلمين آخرين، حيث يعرض فيلم “5 جولات” لماجد المصري، وفيلم “العميل صفر” لأكرم حسني، بداية من الغد، ليصبح عدد الأفلام المتنافسة 11 فيلمًا.

 

قصة فيلم وش فى وش

 

وتدور أحداث فيلم "وش في وش" في إطار كوميدي داخل شقة يجتمع فيها أفراد عائلتي الزوج والزوجة وتحدث بينهم العديد من المشكلات بسبب الاختلافات الثقافية والاجتماعية.

 

أبطال فيلم وش فى وش

 

الفيلم من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، محمود الليثي، دنيا سامي، ومن كتابة وإخراج وليد الحلفاوي، ومن إنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي، وبجانب أبطال العمل يظهر من خلال التريلر مجموعة من ضيوف الشرف خالد الصاوي، لطفي لبيب، عمر متولي، مصطفى غريب.

 

ومن المقرر أن تستقبل السينمات فيلم “وش في وش” بداية من يوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس الجاري بجميع دور العرض في مصر والدول العربية.

 

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