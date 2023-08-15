الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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سياسة

نقابة المحامين تعلن عن حفل لتكريم المتفوقين من أبناء الأعضاء وحملة الدكتوراه

نقابة المحامين، فيتو
نقابة المحامين، فيتو

أعلنت النقابة العامة للمحامين عن تنظيم حفل لتكريم أبناء الأعضاء المتفوقين دراسيًا في مختلف المراحل التعليمية، والمحامين الحاصلين على درجة الدكتوراه لعام 2023، تحت إشراف  محمد نجيب، عضو مجلس النقابة العامة، مقرر لجنة الرعاية الاجتماعية،و عبدالمجيد هارون، أمين الصندوق، ورعاية عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب.

شروط التكريم 

وجاءت شروط التكريم والأوراق المطلوبة كالآتي:

- شهادة إتمام المرحلة الإعدادية للأبناء الحاصلين على مجموع 90% فأكثر.

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- شهادة إتمام المرحلة الثانوية (علمي) للأبناء الحاصلين على مجموع 85%  فأكثر.

- شهادة إتمام المرحلة الثانوية (أدبي) للأبناء الحاصلين على مجموع 85% فأكثر.

- شهادة إتمام المرحلة الإعدادية الأزهرية للأبناء الحاصلين على مجموع 80% فأكثر.

- شهادة إتمام المرحلة الثانوية الأزهرية للأبناء الحاصلين على مجموع 80% فأكثر.

- شهادة إتمام المرحلة الجامعية (بكالوريوس وليسانس) للأبناء الحاصلين على تقدير جيد جدًا.

الأوراق المطلوبة:

أصل الشهادة أو صورة طبق الأصل لعام 2023 -  بطاقه رقم قومي لولي الأمر  - كارنيه المحاماة 2023 - صورة شهادة ميلاد بالنسبة للمحامية

موعد تقديم الأوراق

يبدأ تقديم الطلبات اعتبارًا من يوم السبت الموافق ٢ سبتمبر وحتى  ٢١ سبتمبر  لدى  سيد شعبان الموظف بالنقابة العامة، على أن يتم الإعلان عن موعد حفل التكريم لاحقًا.

نقابة المحامين تكريم أبناء المحامين المحامين

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