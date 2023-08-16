تفسير حلم صيد القراميط في المنام وعلاقته بزيادة الرزق والخير

تفسير حلم صيد القراميط فى المنام، المعروف عن القراميط أو أسماك الجري هي رتبة من الأسماك التي تضم الكثير من الأنواع، وتتميز هذه الأسماك عن غيرها بأنها تمتلك طبقة عظمية تغطي جلدها بدلًا من القشور والحراشف.. هذا في الواقع أما في المنام فصيد القراميط لها العديد من التفسيرات المختلفة.

تفسير حلم صيد القراميط فى المنام

وقال المفسرون إن من يرى صيد القراميط في المنام من المياه النظيفة العذبة دل ذلك على زيادة الرزق والخير وتغييرات إيجابية كثيرة وفي الطريق إليه.

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ومن يرى في المنام أنه يصطاد القراميط بالسنارة دل ذلك على البشارة السعيدة والمناسبات المفرحة وزيادة الخير والرزق والمال سواء كان من رأي ذلك رجلا أو امرأة.

أما من يرى أنه يصطاد القراميط من مياه غير نظيفة في بئر فيدل ذلك على الحصول على مال ومنفعة من مصدر حرام، وقيل هي تصرفات وطباع سيئة سواء كان من رأي ذلك رجلا أو امرأة.

ومن يرى في المنام أنه يقوم باصطياد قراميط السمك الميتة دل ذلك علي هموم وأحزان ومشاكل يمر بها في الحياة.

تفسير حلم ذبح القراميط فى المنام

والقيام بذبح القراميط في الحلم للجميع تحمل البشري بجمع المال وخير في الطريق والنجاح في الحياة وقيل هي سعة المعيشة وتحقيق الأمنيات لمن يرى ذلك، وقيل أيضا ذبح القراميط في الحلم يشير إلى الحصول على مال عن طريق ميراث أو مال غير متوقع.

أما من يرى أنه يقوم بذبح القراميط وتناول لحمها بدون طهي دل على معاناة وكرب وعقبات لمن يراها سواء كان رجلا أو امرأة.

تفسير حلم تناول القراميط فى المنام

أما من يرى أنه يتناول القراميط في المنام، فهذا يدل على التخلص من المشاكل وتخطي العقبات وتيسير الحال وزوال الديون لمن يراه سواء كان رجلا أو امرأة أوشابا أوعزباء.

ولكن من يرى في المنام أنه يتناول القراميط وهي مازالت تتحرك في المنام فيدل ذلك على أن الأيام القادمة تحمل له هم وكرب ومشاحنات وصعوبات يمر بها.

أما من يرى أنه يقوم بتحضير القراميط والقيام بطبخها دل ذلك علي أنه في الطريق إليه أخبار سعيدة ومناسبات مفرحة وزيادة في المال والسعادة وسعة المعيشة في البيت والعائلة والله أعلم.