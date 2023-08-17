تفسير حلم القرد الصغير في المنام وعلاقته بالتعرض إلى المكر والخديعة

تفسير حلم القرد الصغير في المنام، القرد من الحيوانات المنتشرة بجميع أنحاء العالم ويتواجد في معظم حدائق الحيوانات وقد يصطحبه الإنسان ويربيه أيضا، هذا في الواقع، أما رؤية القرد الصغير في المنام فإنها تختلف دلالاتها باختلاف حال الرائي، ونذكر تأويلات أهل التفسير كالتالي:

يقول محمد أبو الفداء إنَّ من رأى في المنام قردًا صغيرًا فربَّما يدلَّ ذلك على عدوٍ قوي جدًا وماكر، فكلَّما تمكَّن من الفوز عليه كان ذلك أفضل للرائي إن فاز القرد في المنام فربَما يدل ذلك على انتصار العدو على الرائي فليحذره.

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من رأى في المنام أنَّ قردًا صغيرًا يأكل معه، وأصبح صديقه، فربما يدلَّ ذلك على صديق مخادع وماكر يُضمر الشرَّ للرائي وجاء في الكتاب المنسوب إلى ابن سيرين أنَّ من رأى في المنام قردًا صغيرًا فربما دلَّ ذلك على الابن أو الولد

تفسير حلم أكل لحم القرد في المنام

رؤيا أكل لحم القرد تُعدُّ من الرؤى غير المحمودة، ونذكر فيما يأتي أقوال أهل التفسير

جاء في الكتاب المنسوب إلى ابن سيرين أنَّ من رأى في المنام أنه أكل لحم قرد فقد يدلُّ ذلك على المرض الشديد، والهمّ للرائي. قد تدلُّ الرؤية أيضًا على الحصول على ملابس جديدة -والله أعلم-. يقول محمد أبو الفداء: مَن أكل لحم القرد في المنام فربَّما دلَّ ذلك على خروجه عن طريق الحقِّ والهداية -والله أعلم-

تفسير حلم قتال القرد في المنام

رؤية قتال القرد في المنام تُعدُّ من الرؤى غير المحمودة، ونذكر فيما يأتي ما جاء في كتاب الإشارة إلى علم العبارة للسالمي

من رأى أنَّ قردًا يُقاتله في المنام وقد فاز القرد فربُّما يصيب الرائي مرضًا لا شفاءَ منه، وعلّة لا دواء منها. أمَّا إذا كان القرد هو الخاسر في المنام فربَّما دلَّ ذلك على مرضٍ أو أذى قد يُصاب به الرائي.

تفسير حلم عضة القرد في المنام

رؤية عَضَّة القرد في المنام لا تُعدُّ من الرؤى الصالحة،

من رأى القرد في المنام قد عضَّه، فربَّما يدلَّ ذلك على وقوع جدال وخصام بين الرائي وأحد الأشخاص.

من رأى قردًا في منامه فربَّما يدلَّ ذلك على رجلٍ مخادعٍ مكَّار، وقد يكون من أصحاب الكبائر.

وختامًا يجدر بالذّكر أنّ ليس كل ما يراه الشخص في منامه له تأويل، فقد يكون أضغاث الأحلام أو من حديث النفس أو الشيطان، وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا رأى أحدكم رؤيا يُحبُّها فإنَّما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدِّث بها، وإذا رأى غير ذلك ممَّا يكره، فإنَّما هي من الشيطان فليستعذ من شرَّها ولا يذكرها لأحد فإنَّها لا تضره والله اعلم.