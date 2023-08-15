الأرصاد تحذر المصطافين من ارتفاع الأمواج

أكدت هيئة الأرصاد الجوية وجود نشاط للرياح على مسطح البحر المتوسط مما يعمل على رفع الأمواج من (٢.٥:١.٥متر).

وأشارت إلى أن الرياح تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يعمل على اضطراب فى حركة الملاحة البحرية هناك، ويؤدى الى ارتفاع الأمواج من (٢.٥:٣.٥ متر).

وناشدت على المصطافين بتوخى الحيطة والحذر.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت حالة الطقس غدا ا، حيث يسود طقس معتدل صباحا، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

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كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس معتدل للحرارة رطب ليلا على شمال البلاد و القاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد ومائلا للحرارة على جنوب الصعيد



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء، معتدلا ليلا

وتكون هناك شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء

ويكون هناك أمطار خفيفة قد تكون رعدية على مناطق من جنوب سيناء ونشاط للرياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد والوجه البحرى قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد على فترات متقطعة

طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية،، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)





وكانت قد كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال شهر أغسطس وفقا للبيانات المناخية التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أعلى معدلات رطوبة فى فصل الصيف تسجل فى شهر أغسطس مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس خلال شهر أغسطس.



ويساعد ذلك أيضا على تهيئة الفرصة لتكون الشبورة المائيةالتى قد تكون كثيفة فى بعض الأحيان خلال ساعات الليل المتأخرة وفى الساعات الأولى من الصباح الباكر.

ومن المتوقع ان يكون معدل درجات الحرارة فى شهر أغسطس تتراوح بين ٣٤ إلى ٣٧ درجة مئوية